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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوراق والتخصصات المطلوبة للعمل بالحصة في كفر الشيخ..تفاصيل

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أعلنت محافظ كفر الشيخ، عن فتح باب التقديم للعمل بنظام الحصة بالتعليم الابتدائي والإعدادي، كدفعة أولى لتشغيل 1097 من خريجي كليات التربية والحاصلين على مؤهلات تربوية في عدد من التخصصات، للعمل خلال الفصل الدراسي الأول.


ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال  بيان، إن التخصصات المطلوبة، 356 معلماً للغة العربية، و155 تخصص اللغة الإنجليزية، والرياضيات 277 معلماً، ومعلم الفصل 309 معلمين ، وسيتم تقديم الأوراق في 12 إدارة تعليمية.
 

ومن جانبه، أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يتم الإعلان داخل الإدارات التعليمية، وتشكيل لجنة من الإدارة لاستلام الملفات ومراجعتها طبقا للشروط.


أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا التربوية للمواد الأساسية ولصالح العملية التعليمية، وتستمر عملية تلقي الطلبات حتى الخميس 13 أكتوبر 2022 م، على أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب للوظيفة، أو مؤهل عال ودبلوم تربوي مناسب للتخصص المراد العمل به.


الأوراق والمستندات المطلوبة
 

1- طلب باسم مدير الإدارة التعليمية المراد شغل العمل بنطاقها.
2- أصل شهادة التخرج للاطلاع وصورة طبق الأصل منه مختوم بخاتم الشعار.
3- أصل أي مؤهلات أخرى «دبلوم عام- خاص- ماجستير- دكتوراة» للاطلاع وصورة منها طبق الأصل.
4- شهادة الخدمة العسكرية للذكور، وشهادة الخدمة العامة للإناث للاطلاع وتقديم صورة ضوئية لكل منهما مختومة بصورة طبق الأصل.
5- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية صادرة قبل تاريخ بدء الإعلان، صورة طبق الأصل.
6- يتم التقديم في الأماكن التي تُحددها الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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