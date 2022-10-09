اقتصادية البرلمان تناقش قرارا جمهوريا ومشروع قانون..اليوم

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018، والذي تضمن تعديل السقف الائتماني للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكي بدلاً من 3 مليار دولار أمريكي، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022 ، بالإشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف ، وبحضور الدكتور/ علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية).

كما تناقش اللجنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس في مشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).

كما سيتم مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

وقبيل رفع الجلسة وجه رئيس المجلس التهنئة لهيئات مكاتب اللجنة النوعية بالمجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وهنأ رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما ألقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وجه خلال التحية لأعضاء المجلس، على دورهم التشريعيى، ناقلا أيضا تحيات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلن رئيس المجلس خلال الجلسة أيضا تلقيه إخطارا من بعض الأحزاب بشأن اختيار ممثل الهيئة البرلمانية داخل المجلس.

وجاءت الإخطارات على النحو التالي:

المهندس أشرف رشاد الشريف رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

النائب أحمد خليل خير الله رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب النور.

النائب أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

النائب عاطف المغاوري رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

النائب محمد طلبة رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

النائب محمد عطية الفيومي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية.