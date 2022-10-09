عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في اليوم العالمي للبريد.. حاتم الصولي: لدينا 650 ألف فرع بـ192 دولة| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال حاتم الصولى المتحدث باسم البريد المصري، إن البريد هو وسيلة من وسائل التواصل والتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن شبكة البريد، شبكة عملاقة تحتوي على 650 ألف فرع في 192 دولة، وتم الاحتفال باليوم العالمي للبريد اليوم.

txt

650 ألف مكتب و5.3 ملايين موظف.. اعرف تاريخ البريد حول العالم| انفوجراف

txt

إصدار طابع تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم البريد العالمي

وأضاف "الصولي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه تم طبع شعار جديد لطابع البريد، اليوم؛ خاص بالاحتفال باليوم العالمي للبريد، مكتوب عليه "البريد في خدمة الكوكب"، موضحا أن البريد سيكون متواجدا في مؤتمر المناخ المقبل COP 27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المتحدث باسم البريد المصري، أنه سيتم عرض مشروعات البريد المتعلقة بخدمة البيئة وأثرها على البيئة خلال مؤتمر المناخ، كما سيقدم العديد من الخدمات؛ مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والخدمات اللاتلامسية. 

التجارة الإلكترونية البريد المصري الهاتف المحمول وسائل التواصل التجارة الالكتروني مؤتمر المناخ اليوم العالمي للبريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الزمالك والترجي بث مباشر الآن 10-12 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

مهاجم المنتخب.. فرج عامر يعلن عن صفقة سوبر في الزمالك

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (0-0) في دوري أبطال إفريقيا

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري 1-0 بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

مصرع 4 عناصر خطرة .. الداخلية تداهم البؤر الاجرامية بالمحافظات| فيديو

بايدن وشولتز يتفقان على محاسبة روسيا

غادة إبراهيم عن فشل تجاربها في الزواج: يا ريته مكانش خانني.. فيديو

غادة إبراهيم: دخلت عالم التمثيل بسبب جمالي.. ومنى فاروق ضحية| فيديو

بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من رين 3-0 في الدوري الفرنسي

بورصة أمريكا في خطر.. تحذيرات من خطوة رفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة بين الأمهات تتسبب في وفاة الطفل وتعرضه لـ7 أمراض كارثية

آلام مبرحة.. تفاصيل إصابة مغنية لبنانية شهيرة بالسرطان| صور

بعد ضرب عروس الإسماعيلية.. "خناقة" تصريحات بين ياسمين عز ورضوى الشربيني

بروب أبيض.. نوال الزغبي تستعرض جمالها على إنستجرام

فيديو

اعترف بفعلته.. تطورات أزمة عروس الإسماعيلية بعد ضبط الزوج

لا تبدأ به يومك.. أضرار الشاي بلبن على الريق| فيديوجراف

أنا معتزلتش.. ميار الببلاوي تستنجد بنقيب الممثلين ضد شخص يمنعها من العمل

تصريحات غريبة وعيد ميلاد.. شيرين في حفل ضخم بحضور والدتها وابنتيها| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ