في اليوم العالمي للبريد.. حاتم الصولي: لدينا 650 ألف فرع بـ192 دولة| فيديو

قال حاتم الصولى المتحدث باسم البريد المصري، إن البريد هو وسيلة من وسائل التواصل والتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن شبكة البريد، شبكة عملاقة تحتوي على 650 ألف فرع في 192 دولة، وتم الاحتفال باليوم العالمي للبريد اليوم.

وأضاف "الصولي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه تم طبع شعار جديد لطابع البريد، اليوم؛ خاص بالاحتفال باليوم العالمي للبريد، مكتوب عليه "البريد في خدمة الكوكب"، موضحا أن البريد سيكون متواجدا في مؤتمر المناخ المقبل COP 27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المتحدث باسم البريد المصري، أنه سيتم عرض مشروعات البريد المتعلقة بخدمة البيئة وأثرها على البيئة خلال مؤتمر المناخ، كما سيقدم العديد من الخدمات؛ مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والخدمات اللاتلامسية.