عاجل
محاضرة للمصرى للدراسات غدا حول المناخ والتنمية استعدادا لـ COP27 تحرير 1998 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة الصحف الكويتية اليوم.. "جسر القرم" يعمق نكسات روسيا وبداية جديدة لأوكرانيا.. عشرات القتلى في قصف زابوريجيا النووية.. وفاوتشي يحذر من متحور جديد لـ كورونا في الشتاء الرياضة: مستمرون في تكثيف التوعية بالتغير المُناخي لدى الشباب والنشء ضمن «حياة كريمة».. محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الوحدات والمراكز الصحية بالقرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إصدار طابع تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم البريد العالمي

البريد المصري
البريد المصري

أصدر البريد المصري طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الاحتفال بيوم البريد العالمي، الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام، وقد جاء هذا اليوم احتفالا بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد في 9 أكتوبر عام 1874 في العاصمة السويسرية برن.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري - في تصريح له اليوم الأحد - "إن الاحتفال بيوم البريد العالمي يوضح أهمية قطاع البريد في دول العالم، ويعبر عن التواصل الدولي الدائم بين دول العالم في مجال البريد؛ لدفع آليات التعاون والنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام، الذي يعد محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية الشاملة.

بعد استقالة نائب وزير الإسكان.. أسماء مرشحة لتولي ملف المشروعات القومية| خاص

البنوك تبدأ تطبيق زيادة أسعار الفائدة علي الشهادات الادخارية .. تفاصيل

وأشار إلى أن إصدار هذا الطابع جاء بدعوة من المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي لجميع البلدان الأعضاء في اتحاد البريد العالمي؛ لإصدار طابع بريد تذكاري موحد تحت عنوان "البريد في خدمة كوكبنا" بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد؛ لذا بادر البريد المصري بالمشاركة في الاحتفال بيوم البريد العالمي بإصدار طابع بريد تذكاري مشترك مع جميع الدول المشاركة في اتحاد البريد العالمي لتوثيق هذا الحدث الهام.

ونشر الوعي بقدرة البريد على معالجة أزمة المناخ بما يتوافق مع الأهداف العالمية لدعم مباديء الاقتصاد الدائري، والتحول إلى أنماط حياة أكثر استدامة، وإبراز ما ينبغي علينا للمضي قدما في توظيف مواردنا وإمكانياتنا لزيادة الوعي حول مسؤولية الجميع في مواجهة التغير المناخي.

وأضاف أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائما على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات المهمة لتوثيقها وتخليدها.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع (5 سم في 6 سم) متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.

البريد البريد المصري يوم البريد العالمي قطاع البريد المكتب الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاب أجلها.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

جبروت امرأة..استخرجت شهادة وفاة لزوجها وصرفت معاش أرملة

اتبهدلت وسكت.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل صادمة عن ليلة الزواج

أسعار الذهب اليوم الأحد 9-10-2022.. فيديو

طلاق وفاء قمر وهيثم محمد بعد زواج دام 5 سنوات

بعد ظهورها الصادم.. شاهد |صور شاهيناز قبل خلع الحجاب وبعده

تحرك 45 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة

ابتعدوا عن السمك المقلي .. تحذير عاجل من تناوله بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

أستاذ فلك: لا سلطة لأي دولة على الفضاء ويحظر فيه استخدام أسلحة نووية

بـ 3 مليارات دولار.. صفقة أمريكية لمنح الكويت صواريخ أرض جو ومنظومة دفاعية

تراجع سعر الحديد 135 جنيها للطن وانخفاض مواد البناء| تفاصيل وأرقام

لبحث تطورات الملف الليبي.. وزير خارجية اليونان يصل القاهرة للقاء سامح شكري  

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا.. تعرف عليها

في أول أسبوع لتطبيق المواعيد الشتوية.. غلق 397 منشأة مخالفة بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء حملة شلل الأطفال.. كوارث غير متوقعة لعدم تناولها

أم أمريكية تثير الجدل بإزالة شعر وجه طفلتها بالشمع..شاهد

جاب أجلها.. أول صورة لـ عروس الإسماعيلية بعد خروجها من المستشفى

سفينة تيتانيك تتحول إلى «نطاطة» للأطفال .. فيديو

فيديو

يعني إيه إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

رسالة تحذير للأسواق .. السعودية تنفي استخدام النفط سلاحًا ضد أمريكا

اتجوزت 5 مرات.. حميد الشاعري يكشف حقيقة ارتباطه بالفنانة سيمون |فيديو

ظاهرة الكتب الخارجية .. حلول قدمتها التعليم للحد من انتشارها | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ