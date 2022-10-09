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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد استقالة نائب وزير الإسكان.. أسماء مرشحة لتولي ملف المشروعات القومية| خاص

خالد عباس
خالد عباس

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء بقبول استقالة نائب وزير الإسكان المهندس خالد عباس من منصبه، وذلك بعد توليه رئاسة شركة العاصمة الإدارية الجديدة فى أغسطس الماضى.

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الاستقالة جاءت بعد توجيهات بتفرغ المهندس خالد عباس لرئاسة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لذا فتقدم باستقالته كنائب لوزير الإسكان للمشروعات القومية. 

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وأشار المصدر إلى أنه من الصعب أن يجمع المهندس خالد عباس بين المنصبين كنائب وزير الإسكان لشئون المشروعات ورئيس لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، ما يعد تحمل مسئوليتين كبيريتين في آن واحد.

ولفت إلى أنه من أبرز الأسماء المرشحة لتولى حقيبة المشروعات القومية بوزارة الإسكان، المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.


وتولى المهندس خالد عباس مسئولية رئيس مجلس الإدارة لشركة العاصمة الإدارية في 22 أغسطس الماضي، بجانب منصبه كنائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

وذلك بعد أن تقدم اللواء أحمد زكي عابدين، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، باستقالته من الشركة.

خالد عباس نائب وزير الاسكان الجريدة الرسمية شركة العاصمة الإدارية المهندس خالد عباس

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