إحالة عمال مدرسة في المنوفية للتحقيق .. اعرف السبب

قرر محمد صحصاح مدير إدارة الباجور التعليمية في محافظة المنوفية إحالة جميع العاملين بمدرسةالشهيد علي أحمد شوقي بكفر الخضرة للشئون القانونية للتحقيق.

جاء ذلك عقب جولة تفقدية

للمدرسة, حيث تفقد فصول المدرسة وفناء المدرسة ومعمل العلوم وحجرة الحاسب الآلي ووجد أن مستوي النظافة بالمدرسة غير ملائم للعملية التعليمية.

وشدد علي إدارة المدرسة بالعناية بالنظافة العامة للمدرسة وحجرات الدراسة والمعامل ودورات المياه ولاحظ ايضا عدم وجود قوائم وجداول جديدة في الفصول وتم التنبيه علي سرعة تسليم الكتب للطلاب دون ربطها بالمصروفات وتم التنبيه بعدم تواجد أي رواكد خشبية بالمدرسة.