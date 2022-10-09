بهاء سلطان يعلن موعد حفله الغنائي في الجامعة الألمانية

أعلن المطرب بهاء سلطان، عن موعد حفله الغنائي، والمقرر إقامته غدا، في الجامعة الأمريكية،حيث نشر بوستر الحفل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب بهاء سلطان مُعلقًا: "شباب الجامعة الألمانية استنوني بكرة 10 أكتوبر، في الجامعة ونحتفل مع بعض بمرور 20 سنة على الجامعة الألمانية بالقاهرة".

بهاء سلطان وأنغام:

يحل الفنان بهاء سلطان ضيفًا على النجمة انغام فى برنامجها الجديد أنغام، والمقرر عرضه على احدى الفضائيات.



وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور من كواليس لقائها بالنجم بهاء سلطان في برنامجها الجديد، حيث يحمل اسمها، حيث تخوض المغنية تجربة تقديم البرامج لأول مرة خلال مشوارها الفني.

يشهد برنامج أنغام مشاركة عدد من الفنانين المميزين منهم، راغب علامة، كارمن سليمان، أحمد جمال، كارول سماحة، مدحت صالح، وغيرهم.



انتهت المطربة أنغام من تسجيل معظم حلقات الموسم الأول من برنامجها الجديد المقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.