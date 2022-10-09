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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بنك مصر: 1500 دولار حد أقصى للسحب النقدي في الخارج

محمد الأتربي
محمد الأتربي

قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد البنوك المصرية، إن الشهادات الدولارية ذات العائد مدتها 3 سنوات و5 سنوات.

أضاف محمد الأتربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن الشهادة الـ3 سنوات بسعر فائدة سنوية يبلغ 5.15% وتعطي فائدة شهرية أو ربع سنوية أو كل 6 أشهر حسب اختيار العميل، موضحا أن الفائدة على تلك الشهادات زادت بنسبة 100% مقارنة بالماضي.

أوضح رئيس بنك مصر، أن الشهادات الدولارية الـ 5 سنوات يتراوح سعر فائدتها السنوية بين 5% و5.05% وسيكون هناك شهادة مميزة بالدولار للمصريين بالخارج.

أوضح محمد الأتربي، أن رفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية يحدث لأول مرة منذ 5 سنوات، موضحا أن شهادة الـ18% ليست مستمرة وكانت لمدة عام واحد، ولا أحد يعلم ما إذا كانت ستتكرر أم لا.

أكد رئيس بنك مصر، أن جميع البنوك لم تغير سعر العمولة الخاصة باستخدام الكارت وما زالت 3% فقط.


أردف محمد الأتربي، أن البنك المركزي لا يتدخل في أسعار الفائدة على الشهادات، موضحا أنه تم مراقبة نمط السحب من البنوك وجرى اكتشاف سوء استخدام.

أشار رئيس اتحاد البنوك المصرية، إلى أن أقصى حد للسحب النقدي في الخارج 1500 دولار شهريا، أما في الشراء فيصل الحد الأقصى إلى 50 ألف دولار للكروت الكبيرة، وذلك من أجل الحفاظ على موارد مصر بالعملة الأجنبية، موضحا أن حدود الشراء والعلاج والتعليم مفتوحة.

استطرد محمد الأتربي، أنه في حالة الشراء من الخارج فالحدود مفتوحة للسحب النقدي وتتجاوز 9 آلاف دولار ، ومن يريد تحويل مليون دولار ليست هناك مشكلة في ذلك.

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