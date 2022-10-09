الأول على دفعته.. الحزن يعم شبين الكوم لوفاة طبيب بالعناية المركزة

تسود حالة من الحزن بين شباب الأطباء والمجتمع الطبي بمدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب الإعلان عن وفاة الطبيب عبد الرحمن صلاح الأول علي دفعة ٣٤ .

الدكتور عبد الرحمن صلاح

جاء ذلك عقب ايام من احتجازه في العناية المركزة، حيث تعرض لوعكة صحية أدت إلي فقدانه الوعي واحتجازه في العناية المركزة.

توالت دعوات الشفاء له، حيث أنه كان معروف بين زملاءه بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع، وكان يساعد زملاءه ولا يتأخر عن خدمة أي منهم أو تقديم المساعدة لهم.

الطبيب الشاب

تحولت دعوات الشفاء إلى دعوات بالرحمة والمغفرة وعبارات النعي والرثاء لزميلهم الذين وصفوه بأنه كان "ملاك يمشي علي الأرض" .

الدكتور عبد الرحمن صلاح

وأكد زملاء عبد الرحمن أنه كان أول دفعته في بكالوريوس الطب والجراحة بكلية الطب والطالب المثالي للدفعة، وأنه كان في هذا الأسبوع سيختار التخصص الذي سيكمل فيه تخصصه الطبي إلا أن اختاره الله "رحم الطالب والطبيب المثالي".

الطبيب الراحل

ويشع غدا الجثمان عقب صلاة الظهر من مسجد الفرقان بشارع الاستاد وسيشع الجثمان الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية السكرية بطريق طنطا شبين الكوم.

وأصدرت كلية الطب بيان تنعي فيه الطبيب الراحل جاء كالاتي " البقاء لله و الدوام لله ، بمزيد من الحزن والأسى تنعى كلية الطب جامعة المنوفية الطبيب عبد الرحمن صلاح - الطالب الأول علي الدفعة 34 ، نسأل الله سبحانه و تعالي ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يجعل فترة مرضه في ميزان حسناته .

الطبيب الراحل

ويتقدم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية عميد الكلية والوكلاء و المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية و رؤساء الأقسام و أعضاء هيئة التدريس و الطلاب ومدير عام الكلية و أعضاء الجهاز الإدارى بخالص المواساة و العزاء لجميع أفراد أسرته و زملائه و محبيه".

كما أصدرت نقابة الأطباء في محافظة المنوفية بيان تنعي فيه الطبيب الراحل" يتقدم مجلس نقابه أطباء المنوفيه بخالص التعازي لوفاه الزميل الطبيب الشاب الخلوق الدكتور عبدالرحمن صلاح. داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله واحبائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون" .