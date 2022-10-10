جوتيريش يبدي قلقه البالغ من تدهور الأوضاع في هايتي

أعرب أنطونيو جوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع في هايتي بسبب تفشي وباء الكوليرا والتدهور الأمني الكبير بما أدى لشل البلاد.



وأضاف جوتيريش، في بيان صدر اليوم ، أن الفئات الأكثر ضعفا من سكان هايتي هي الأكثر تضررا من توقف الخدمات الضرورية اللازمة لمنع انتشار الأمراض مثل توزيع المياه الصالحة للشرب.

وحث الأمين العام المجتمع الدولي ، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن ، إلى النظر بصورة عاجلة في طلب حكومة هايتي للنشر الفوري لقوة مسلحة دولية متخصصة للتصدي للأزمة الإنسانية بما في ذلك تأمين حرية حركة المياه والوقود والغذاء والإمدادات الطبية من الموانئ والمطارات الرئيسية إلى المناطق السكنية ومرافق الرعاية الصحية.



وأكد جوتيريش على وقوف الأمم المتحدة إلى جانب شعب هايتي ودعمها للجهود المبذولة للحد من العنف وتعزيز الاستقرار في البلاد.

