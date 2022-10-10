رد غير متوقع من مارجوت روبي على تقديم ليدي جاجا لشخصية هارلي كوين

علقت الممثلة مارجوت روبي عن انباء اختيار المغنية والممثلة ليدي جاجا، لتقدم شخصية هارلي كوين في الجزء الثانى من فيلم Joker.

وقالت مارجوت روبي لـ قناة MTV News: "شرف كبير انني بنيت أساسًا قويًا لشخصية هارلي كوين، لتقوم ممثلة زميلة بتجسيدها".

كما أضافت: "أعتقد أن ليدي جاجا، ستقدم الشخصية بشكل مختلف جداً، في حالة اختيارها للدور".

يذكر أن لعبت روبي دور هارلي كوين في Suicide Squad الذى طرح عام 2016، ومن ثم في فيلم Birds Of Prey.

وألغت المغنية العالمية ليدي جاجا حفلها في ميامي بعدما قدمت عددا من الفقرات في بدايته بسبب البرق والرعد خوفا على حياة الجمهور في ملعب هارد روك.

وقطعت ليدي جاجا حفلها في ميامي بسبب عاصفة رعدية إستوائية، واعتذرت للجمهور موضحة أنها لا تستطيع الانتهاء من فقرات الحفل حتى لا تعرض حياتهم للخطر.

وبعد الحفل، نشرت ليدي جاجا فيديو مؤثر عبر الإنترنت، وظهرت فيه باكية واعتذرت لجمهورها، قائلة إنها حاولت حقا استكمال العرض في ميامي، ولكن ضربات البرق كانت قريبة جدا من الأرض.