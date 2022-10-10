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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات بالصواريخ.. الجيش اللبناني ينفذ عملية أمنية في بلدتين شرقي البلاد

أرشيفية
أرشيفية

أفادت صحيفة “النهار” اللبنانية، اليوم الاثنين بمقتل مطلوب وتوقيف ثمانية آخرين حتى الساعة خلال عملية أمنية خاطفة تقوم بها قوّة كبيرة من الجيش اللبناني داخل بلدتي بريتال وحورتعلا تخللها اشتباكات عنيفة.

 

وفي التفاصيل، تحرّكت منذ ساعات الفجر الأولى وحدات معزّزة من القوى الضاربة في الجيش بمؤازرة وحدات عسكرية مؤللة عملت على صد مداخل ومخارج بلدتي بريتال وحورتعلا المتجاورتين قبل أن تبدأ بتنفيذ عمليات دهم خاطفة لمنازل عدد من المطلوبين، حيث دارت اشتباكات عنيفة تخللها إطلاق قذائف صاروخية ما أدّى إلى إصابة "م. م.ط." الذي نقل إلى أحد مستشفيات المنطقة، ولكن ما لبث أن فارق الحياة.
 


كذلك أوقفت دورية للجيش 8 مطلوبين بحقهم مذكرات توقيف عدة (مخدرات وسرقة وسلب وتشليح) فيما تواصل الوحدات عمليات الدهم مع استمرار إقفال منافذ ومدخل البلدتين.

وكانت قد أعلنت قيادة الجيش عبر "تويتر" عن تدابير أمنية استثنائية في منطقة البقاع، وعمليّات دهم في بريتال بالاشتراك مع القوات الجوية، ومقتل أحد المطلوبين.
 

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