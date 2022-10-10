نشرة أخبار العالم.. انفجارات ضخمة تهز أوكرانيا.. الرئيس الإماراتي يزور روسيا.. ومستوطنون إسرائيليون يمزقون القرآن الكريم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم، الأحد، العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

هل بدأت روسيا الرد.. انفجارات ضخمة تهز كييف وفيديوهات توثق الكارثة

دوت سلسلة من الانفجارات الضخمة في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الاثنين، حسبمًا ذكرت تقارير محلية وأكدها مسئولون هناك، وذلك بعد أسابيع من الهدوء النسبي.

جاء ذلك قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن القومي الروسي بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، لدراسة الرد على تفجير جسر كيرتش يوم السبت.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن عدة انفجارات وقعت في مركز المدينة صباح اليوم.

ورصدت مقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان من مبان في وسط المدينة، وظهر في مقطع آخر مراسل هيئة الإذاعة البريطانية وهو على الهواء مباشرة ويسمع دوي الانفجار ويفر من جانب الشباك.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بسماع انفجارات ضخمة في كييف بعد سماع صوت صواريخ قادمة.

فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن 3 انفجارات قوية، على الأقل، سمعت في كييف، لافتة إلى أنه دوي صفارات الإنذار سمع في المدينة قبل وقوع الانفجارات.

من جانبها، قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، إن الانفجارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية، قول مستشار رئاسي رفيع المستوى، إن صاروخًا روسيًا سقط في أحد شوارع مدينة كييف بالقرب من النصب التذكاري لهروشيفسكي.

ونشر أنطون جيراشينكو، كبير المستشارين الأوكرانيين لوزير الشؤون الداخلية، عبر حسابه على "تيليجرام" صورًا من مكان الحادث.

وأضاف النائب الأوكراني أوليكسي جونشارينكو أن صاروخًا سقط "وسط المدينة، لافتًا إلى أن السيارات تحترق، ونوافذ المنازل تحطمت وهناك قتلى.

من جانبها، قالت قناة "العربية"، إن قوات روسية تحتشد على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا، موضحة أن موسكو نشرت قرابة 20 ألف جندي على الحدود.

وأشارت إلى أن بيلاروسيا فرضت حظرا للطيران على الحدود مع أوكرانيا.

للقاء بوتين .. محمد بن زايد يزور روسيا غدا

أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الاثنين، بأن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، سوف يتوجه غدًا إلى العاصمة الروسية موسكو لعقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت "وام"، إن رئيس دولة الإمارات سوف يبحث خلال الزيارة مع الرئيس فلاديمير بوتين علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي مايو الماضي، أعلن بوتين أن روسيا تدرس توقيع اتفاقية للتكامل الاقتصادي مع الإمارات، مشيرًا إلى أن الحكومة الروسية تعمل على سد حاجة المواطنين الروس من المواد الغذائية، التي تراجعت بسبب العقوبات، مشيرا إلى أن الغرب يعادي روسيا بشكل واضح.

ومطلع الشهر الجاري، بحث رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات صقر غباش، خلال لقائه رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية فالنتينا ماتفيينكو، على هامش اجتماعات القمة الثامنة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين روسيا والإمارات.

وبحسب "وام"، أكد الجانبان خلال اللقاء، على "تميز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، كونها علاقات استراتيجية مبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تطويرها والارتقاء بها في جميع المجالات التي تخدم البلدين الصديقين".

وتناول اللقاء العلاقات البرلمانية المميزة التي تربط المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، حيث أبدى الجانبان تطلعهما لتعزيزها في ظل وجود لجنة صداقة برلمانية إماراتية روسية، واتفاقية تعاون موقعة بينهما.

وتطرق اللقاء إلى أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين إلى جانب اللقاءات التي عقدت على هامش المؤتمرات الدولية على مدار الأعوام الماضية وما نتج عنها من تطور في العلاقة بين المجلسين.

ونوه الجانبان بدور الدبلوماسية البرلمانية في دعم توجهات الدول وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، حيث تم الإشادة بدور فريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي لأزمة أوكرانيا الذي يترأسه الدكتور علي راشد النعيمي.

بأوامر بوتين.. الدفاع الروسية: الضربات الصاروخية على أوكرانيا حققت أهدافها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي تم تحديد لضرباتها المكثفة في أوكرانيا اليوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: “اليوم وجهت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا”.

وأضافت أنه تم تحقيق هدف الضربة حيث أصيبت كل المواقع التي تم تحديدها (كأهداف).

وأشارت إلى أن قواتها صدت خلال اليوم الماضي هجمات للجيش الأوكرني على عدة محاور، منها كوبيانسك (شمال شرق) وكراسني ليمان (شمال دونيتسك) ونيكولايف-كريفوي روغ (جنوب)، مشيرة إلى أن خسائر الأوكرانيين على هذه المحاور تجاوزت 100 جندي و14 دبابة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم الاثنين، تعليقًا على الضربات الصاروخية على أوكرانيا، إنها تتم في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأوضح بيسكوف: "كل هذا يحدث في إطار العملية العسكرية الخاصة، أما بالنسبة لهذه الضربات بالتحديد، فيجب انتظار التعليقات من وزارة الدفاع، ويجب توجيه الأسئلة على وجه التحديد إلى وزارة الدفاع".

وكذلك رد بيسكوف على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت الهجمات الصاروخية على الأراضي الأوكرانية قد نفذت يوم الاثنين بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين: "لا يمكن تنفيذ النقاط الرئيسية في العملية العسكرية الخاصة دون إبلاغ القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا أمر طبيعي تماما".

جريمة صهيونية جديدة بفلسطين.. تمزيق نسخ من القرآن الكريم وحرقها

مزّق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، نسخا من القرآن الكريم وأحرقوها وألقوها في القمامة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة وفا الفلسطينية قال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، إن مستوطنين مزقوا وأحرقوا عددا من المصاحف وألقوها في القمامة بمحاذاة مسجد قيطون، قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة وسط الخليل.

وأشار إلى أن الاعتداء على بيوت الله يأتي بعد سلسلة من الاعتداءات التي نفذها المستوطنون بحق الحرم الإبراهيمي والمنازل المحيطة به.

وتمنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من الدخول إلى الساحات المحيطة بالحرم الإبراهيمي، إلا أياما قليلة خلال السنة، فيما يسمح للمستوطنين بدخولها كافة أيام السنة.

وخلال سبتمبر الماضي، منعت قوات الاحتلال رفع الأذان 57 وقتاً في الحريم الإبراهيمي، كما أغلقته يوم 26/9 أمام المصلين، بحجة الأعياد اليهودية، فيما تواصل رفض فتح الباب الشرقي ومنع موظفي الحرم من تفقُّد السطح، وصيانة المآذن ومكبرات الصوت وترميم المتوضأ ومدخل الحرم.

وفي الثالث من أكتوبر الحالي، دنس مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف وأقاموا حفلا غنائيا في باحاته، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.