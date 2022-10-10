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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الناطق باسم الحكومة الموريتانية: الشركات المصرية تساهم بنجاح في خططنا الإنمائية

قطار نواكشوط
قطار نواكشوط

أشاد الناني ولد اشروقه وزير النقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، بمستوى العلاقات بين مصر وموريتانيا.

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها وزير النقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، مع السفير خالد يوسف سفير مصر لدى موريتانيا، اليوم الاثنين، في نواكشوط.

وقال السفير خالد يوسف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في نواكشوط، إن وزير النقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، أكد أهمية العلاقات والشراكة الاقتصادية بين البلدين، منوها بدور الشركات المصرية المساهمة في العملية الانمائية وإنجاح جهود الحكومة الموريتانية في تطوير البنية التحتية.

وأضاف أن المباحثات تناولت علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، خصوصا مشروع قطار نواكشوط أو "ترام مدينة نواكشوط"، الذي تستعد شركة "المقاولون العرب" لتقديم دراسته للحكومة الموريتانية.

كان المهندس سيد فاروق البارودي رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" وقع مع وزير النقل الموريتاني في شهر يوليو الماضي، مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع إنشاء قطار نواكشوط أو "ترام مدينة نواكشوط".

وقالت الحكومة الموريتانية، إن مشروع قطار نواكشوط سيكون له أثر كبير وإيجابي في المحافظة على البيئة عبر التقليل من الانبعاثات الغازية والاحتباس الحراري إضافة إلى المساهمة في انسياب حركة المرور ودعم قطاع السياحة في موريتانيا، ويهدف المشروع إلى بناء خطين طول كل منهما 22,5 كيلومتر.

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