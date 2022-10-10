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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفرالشيخ في حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الهندسة: احذروا الشائعات..صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الإثنين ، حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته كلية الهندسة بالجامعة، بحضور الدكتور عبدالفتاح هليل عميد الكلية، والدكتور رشدي العدوي أستاذ الاقتصاد الزراعي ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، و الدكتور ماهر أبو السعود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحضور طلابي من مختلف الفرق الدراسية.

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بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري وقراءة آيات من الذكر الحكيم ثم عرض فيلم وثائقي عن حرب أكتوبر المجيدة .

واستعرض عميد كلية الهندسة الدكتور عبدالفتاح هليل المقومات الموجودة داخل الكلية والورش والمعامل التي سيتلقى الطلاب فيها تدريبهم، وتم تعريف الطلاب الجدد بالجامعة وكلياتها وبرامجها المميزة الجديدة والأنشطة الطلابية المختلفة.

ورحب عميد الكلية  بالطلاب الجدد والقدامى، وقال إن الكلية بدأت عملاقة منذ نشأتها، بدعم إدارة ورئيس الجامعة، داعيًا الطلاب بالفخر والاعتزاز بجامعتهم وتحملهم المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

وقال د. هليل إن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعى لتخريج طالب متميز، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم بإتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع، ودعا الطلاب إلى الإلتزام بالجدول المنظم للمحاضرات متمنياً التوفيق للجميع.

ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، كلمة للطلاب رحب فيها بهم، وعبرعن سعادته باستقبال الطلاب الجدد بالكلية وانضمامهم إلى أسرة الجامعة وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وقال رئيس الجامعة أبارك لكم قبولكم في جامعة كفرالشيخ وأوصيكم بعقد العزم منذ البداية أن تجعلوا هذا العام عاماً دراسياً متميزاً بالجد والاجتهاد عامرآ بالنشاط والعزيمة، وأن تخافوا على ممتلكات ومرافق الجامعة فهي بيتكم الثاني، وأن تتقيدوا بجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجامعة وأن تحترموا جميع منسوبيها كما أوصي أبنائي الطلاب والطالبات بأن يكونوا عند حسن ظن آبائهم وأعضاء هيئة التدريس وبلادنا بهم.

وقدم د. «دسوقي» التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات مؤكدا قوة الوطن وتماسك مؤسساته وأهمية دور مصر الريادي والمحوري، داعيًا الطلاب إلى التعرف على المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تتم على أرض الوطن في المحافظات في مختلف نواحي الحياة.

 

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الطلاب المتفوقين من الفرق الدراسية والحاصلين على مراكز متقدمة في الأنشطة المختلفة والمتميزين في مختلف المجالات.

الدكتور عبد الرازق دسوقي
الدكتور عبد الرازق دسوقي
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