بالابيض والأسود.. محمد محسن في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد محسن زوج الفنانة هبة مجدي صورة جديده له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر محمد محسن في الصورة بالابيض والأسود مرتدياً بدله سوداء، متحولاً في أحد الشوارع.

وعلي صعيد آخر قال محمد محسن ان الفنان محمد فوزى كان له مشهد حلو جدا في فيلم "شحات الغرام" مع ليلى مراد و كنت بحب أتفرج على المشهد ده جدا، و كنت بحب المطرب الراحل عامر منيب جدا، ولسه لحد النهارده بحب أتفرج على كليب "وياك و معاك على طول"، أما عمرو دياب فبحب له جدا أغنية "حبيبى يا نور العين".



واختتم بأن دراستي كانت كلية هندسة، وكنت بحب أغنى وأنا في الجامعة، ومن أفضل التترات بالنسبالي تتر مسلسل بوابة الحلواني لعلي الحجار .