وكيل لجنة مراجعة المصحف يتابع مسابقة المتقدمين لشهادتي التجويد والقراءات

تفقد الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠، مسابقة المتقدمين لشهادتي التجويد والعالية بمنطقة اسيوط الأزهرية.

يأتي هذا تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.





ذكرى المولد النبوي وحرب اكتوبر



نظمت منطقة القاهرة الأزهرية، اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٠، بقيادة فضيلة الشيخ محمود سالم رئيس الإدارة المركزية، وفضيلة الشيخ فواز عبادي الوكيل الشرعي للمنطقة، احتفالية، بمناسبة، ذكرى المولد النبوي الشريف، وذكرى انتصارات حرب السادس من اكتوبر المجيدة.

حضر الاحتفالية الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتوة طروب رسلان مدير عام التعليم الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة فاطمة الأحمر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، والدكتورة لمياء عبد الصمد مدير إدارة العلاقات العامة بمنطقة القاهرة الأزهرية، ولفيف من السادة مديري الإدارات، وشيوخ المعاهد، والمعلمين، والطلاب.



بدأ الحفل بتلاوة أيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم تقديم انشودة حبيب الله لفريق الإنشاد الديني، لمنطقة القاهرة الازهرية، ثم عرض فيديو عن انتصارات حرب اكتوبر المجيدة.



كما تم تقديم انشودة مصر التي فى خاطري، تلاها عرض مسرحية، صوت النصر، لتلاميذ معهد ارض الجنينة الابتدائى، واختتم الحفل بأنشودة حبيب الله.



وأشاد الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بهذه البراعم والمواهب الفذة المتألقة، وتم تكريم الموهوبين، من قبل فضيلة الشيخ محمود سالم رئيس المنطقة، وفضيلة الشيخ فواز عبادي الوكيل الشرعي للمنطقة.



وقال الشيخ محمود سالم وكيل الوزارة، خلال كلمته، أننا اليوم نحتفل بذكرى مولد خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين، والنور الهادي، نبينا ورسولنا وحبيبنا.

وأضاف سالم، إنه من حسن الطالع، تحل علينا ذكرى عزيزة على قلوبنا، حرب السادس من أكتوبر ١٩٧٣، رمز العزة والكرامة، والنصر، الذي من الله علينا به، بفضل وتضحيات خير اجناد الأرض، ابطال الجيش المصري العظيم.



