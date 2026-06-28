قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الباكستاني: مقتل و إصابة 4 مسلحين إثر إحباط هجوم استهدف معسكرا في كراتشي
مواعيد مباريات اليوم الأحد 28-6-2026 في كأس العالم والقنوات الناقلة
"لصق السماعات بالتيشيرتات والمناديل والأكواب الحرارية"..أحدث أساليب غشاشي الثانوية العامة
عشت معاك حكايات.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ساهرا في المنصورة
ضبط 3 سماعات بحوزة فتيات قبل دخولهن لجان الثانوية العامة بقنا
وزير الصحة يشهد انطلاق ماراثون «تبرعك حياة» احتفاءً باليوم العالمي للتبرع بالدم | صور
خلال تفقده لجان الثانوية العامة..محافظ شمال سيناء: حريصون على توفير المناخ الملائم للطلاب
تاجر عملة.. الداخلية تضبط قضية غسل 100 مليون جنيه
البلطي بـ 72 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في الأسواق
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة إيران ولا يجب أن يتدخل أحد في ذلك
حسن شحاتة يكشف كواليس مكالمته مع حسام حسن بعد التأهل: اتغير تمامًا
لأول مرة.. قنوات إسرائيلية ترفض بث مؤتمر نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معلومات الوزراء: 358 كارثة حول العالم أسفرت عن وفاة أكثر من 16 ألف شخص خلال 2025

فيضان
فيضان
كتب محمود مطاوع

مع تسارع الجهود الدولية لإنقاذ ضحايا كارثة زلزال فنزويلا المدمر والذي راح ضحيته حوالي 1430 شخصاً حتى الآن بحسب أحدث الإحصاءات؛، وتأثر نحو 6,8 ملايين شخص آخرين وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث" (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, CRED)، بعنوان "حصيلة الكوارث في عام 2025 بالأرقام"، والذي يستعرض حجم التأثيرات العالمية للكوارث الطبيعية خلال عام 2025

 حيث سجلت "قاعدة بيانات أحداث الطوارئ" (EM-DAT) التابعة لمركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث، 358 كارثة حول العالم، أسفرت عن وفاة أكثر من 16 ألف شخص، كما أثرت على أكثر من 110 ملايين شخص، مع خسائر اقتصادية بلغت نحو 169.7 مليار دولار، مما يعكس استمرار عبء الكوارث عند مستويات قريبة من المتوسط التاريخي رغم غياب الكوارث الكبيرة.

أوضح التقرير أن قارة آسيا تحملت النصيب الأكبر من الخسائر البشرية، نتيجة الزلازل الكبرى في ميانمار وأفغانستان؛ حيث تسبب زلزال بقوة 7.7 درجات في ميانمار في وفاة ما لا يقل عن 3820 شخصًا وخسائر اقتصادية بلغت 11 مليار دولار، بينما أدى زلزال آخر في أفغانستان إلى وفاة نحو 2200 شخص، مما يعكس هشاشة البنية التحتية في المناطق الجبلية عالية المخاطر.

أشار التقرير إلى أن العواصف المدارية والفيضانات تسببت في زيادة الخسائر، خاصة في آسيا؛ حيث أدت أعاصير متعددة في إندونيسيا وتايلاند وسريلانكا إلى مئات الوفيات وملايين المتضررين، كما ساهمت الأمطار الغزيرة الممتدة في تايلاند في حدوث فيضانات واسعة أوقعت مئات الضحايا وأثرت على نحو 4 ملايين شخص، مع خسائر اقتصادية كبيرة.

تناول التقرير الأوضاع في الأمريكيتين؛ حيث ضرب إعصار قوي عدة دول في البحر الكاريبي مؤثرًا على ملايين الأشخاص، بينما شهدت الولايات المتحدة موجات من الطقس العنيف والأعاصير خلال فصل ربيع 2025 أدت إلى خسائر اقتصادية ضخمة تجاوزت عدة مليارات من الدولارات، بما في ذلك واحدة من أكثر موجات الأعاصير تكلفة في التاريخ الحديث.

وسلِّط التقرير الضوء على القارة الأفريقية؛ حيث شكَّلت الفيضانات في نيجيريا أحد أكثر الأحداث دموية؛ إذ تسببت في وفاة أكثر من 1100 شخص نتيجة انهيار البنية التحتية، كما شهد السودان انهيارًا أرضيًا كارثيًا أدى إلى مئات الضحايا. وأكد التقرير أن الجفاف طويل الأمد مثّل أحد أبرز التحديات الإنسانية، لا سيما في سوريا والصومال؛ حيث أدى إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي؛ إذ احتاج أكثر من 16 مليون شخص في سوريا إلى المساعدة، بينما واجه ملايين آخرون في الصومال مستويات حادة من انعدام الغذاء، مع تقديرات بآلاف الوفيات غير المباشرة المرتبطة بالجفاف وسوء التغذية.

أوضح التقرير أن الفيضانات والعواصف كانت الأكثر تأثيرًا من حيث عدد المتضررين؛ حيث شكلت النسبة الأكبر من إجمالي 110 ملايين شخص متأثر، بينما ساهم الجفاف أيضًا بشكل كبير في رفع أعداد المحتاجين للمساعدة، لا سيما في المناطق التي تعاني من أزمات ممتدة.

فيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية؛ أشار التقرير إلى تركزها بشكل رئيس في الأمريكيتين؛ حيث استحوذت على أكثر من 65% من إجمالي الخسائر العالمية، مدفوعة بخسائر ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة حرائق الغابات والعواصف، بينما جاءت آسيا في المرتبة الثانية بنحو 31.6% من الخسائر، مما يعكس تركز الأصول الاقتصادية في المناطق المعرضة للمخاطر.

ولفت التقرير إلى أن حرائق الغابات في الولايات المتحدة الأمريكية كانت من بين أكثر الكوارث تكلفة عالميًا؛ حيث تجاوزت خسائرها 50 مليار دولار، كما ساهمت الفيضانات في الصين والعواصف في البحر الكاريبي في تسجيل خسائر إضافية كبيرة، مما يعكس تنوع مصادر المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالكوارث الطبيعية.

أكد التقرير في ختامه أن عام 2025 لم يشهد كوارث استثنائية ضخمة، إلا أن التراكم المتزامن لعدة كوارث متوسطة الحجم أدى إلى خسائر إجمالية مماثلة للأعوام السابقة، مما يعكس تحولًا في طبيعة المخاطر نحو تعدد الكوارث الطبيعية بدلًا من التركّز في كارثة واحدة كبيرة. ويخلص التقرير إلى أن استمرار تكرار الكوارث الطبيعية وتداخلها يعزز الحاجة إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية وتحسين أنظمة الإنذار المبكر وتقليل التعرض للمخاطر، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة.

أبحاث الأوبئة حصيلة الكوارث في عام 2025 العواصف المدارية والفيضانات حرائق الغابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم حسن

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن أزمة هيثم حسن داخل معسكر منتخب مصر

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

بيض

ارتفاع مفاجئ في سعر كرتونة البيض بالأسواق

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جانب من الحادث

لغز غامض .. الأمن يفحص سقوط جثة فتاة من شرفة بكومبوند شهير بأكتوبر وضبط شابين كانا برفقتها

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

ترشيحاتنا

نيكو باز وميسي

نيكو باز: أتعلم من ميسي ورفاقه.. وفخور بارتداء قميص الأرجنتين مثل والدي

مونديال 2026

جنوب إفريقيا وكندا البداية.. مباريات دور الـ 32 بـ كأس العالم 2026 كاملة

المنتخب السعودي

بعد الخروج من كأس العالم.. لاعبو المنتخب السعودي يغادرون بشكل فردي

بالصور

إزالة 99 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بفستان صيفي بألوان مبهجة.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد