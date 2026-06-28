القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقيـة تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الـ 13 لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2026.

وقال وزير الدفاع - في برقيته - "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم مهنئاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي جسدت تلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة الباسلة للحفاظ على هوية الدولة وصون مقدراتها، واستعادة مسارها الوطني .

وأضاف أن هذه المناسبة الخالدة ستظل شاهدة على وحدة الشعب وقوة إرادته وعنواناً لقدرة الوطن على مواجهة التحديات والانطلاق نحو آفاق البناء والتنمية والاستقرار، كما نستحضر في ذكرها ما تحقق لمصر من إنجازات عظيمة ومشروعات قومية رائدة عززت مكانتها ورسخت دعائم الجمهورية الجديدة تحت قيادتكم الحكيمة، ومع الاحتفال بهذه الذكرى العزيزة فإن رجال القوات المسلحة يجددون العهد لسيادتكم وللشعب المصري العظيم على مواصلة دورهم الوطنى في الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، متمسكين بالقيم والمبادئ الراسخة للعسكرية المصرية العريقة ..حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه الخير والرخاء لمصر وشعبها الكريم، وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.