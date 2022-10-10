صور صادمة.. مايا دياب قبل وبعد الشهرة |ملامحها تغيرت بالكامل

تصدرت الفنانة مايا دياب مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الكشف عن معاناتها من فوبيا الأماكن الضيقة بشكل عام على الرغم من سفرها بشكل دائم بسبب طبيعة عملها.

وتتميز مايا دياب، بملابسها المثيرة للجدل فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة القصيرة والشفافة والملابس الكاجوال الجريئة.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور الفنانة مايا دياب ، تكشف عن تغير ملامحها بالكامل قبل وبعد الشهرة.

واعتمدت الفنانة مايا دياب، على تغير ملامحها بالكامل من خلال خضوعها لأكثر من عملية تجميل.

مايا دياب مُثيرة للجدل

تعد مايا دياب من النجمات اللواتي يثرن الجدل بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهي تعتمد على الأزياء والإطلالات الغريبة والملفتة للأنظار، وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.

ولكن على الرغم من إطلالات مايا دياب، الغريبة، إلا أنها تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتفضل ارتداء الملابس ذات الألوان المبهجة والقصات الغريبة.

وتفضل مايا دياب أيضا اختيار الأزياء الأنثوية الراقية التي تبرز قوامها الرشيق والمثالي، بالإضافة إلى ذلك تحرص على تنسيق قطع الإكسسوارات الملفتة مع إطلالاتها، ما يمنحها مظهرا جذابا.

6167A8B7-43BE-4BC2-8905-D8441BA4D2BA

35133B62-8BE8-4BF8-BA9E-01EA92F23CB1

6E3B67C7-556F-4DA8-9A80-E5B5C4C57E7F

71087C90-4D24-46DA-85B3-4F951153A640

81C779E2-180B-4853-A5C4-35297696A2FB

FC339568-C70C-4D35-B3DB-3F5E3FE4E4BD

4159A70E-6E13-478C-8391-A00514FDB138

7DED2529-1028-44C9-AF5D-8CED2843AFC5