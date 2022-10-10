صور صادمة.. مايا دياب قبل وبعد الشهرة |ملامحها تغيرت بالكامل

تصدرت الفنانة مايا دياب مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الكشف عن معاناتها من فوبيا الأماكن الضيقة بشكل عام على الرغم من سفرها بشكل دائم بسبب طبيعة عملها.
وتتميز مايا دياب، بملابسها المثيرة للجدل فهى تعتمد على الملابس الجريئة من الفساتين المكشوفة القصيرة والشفافة والملابس الكاجوال الجريئة.
وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور الفنانة مايا دياب ، تكشف عن تغير ملامحها بالكامل قبل وبعد الشهرة.
واعتمدت الفنانة مايا دياب، على تغير ملامحها بالكامل من خلال خضوعها لأكثر من عملية تجميل.
مايا دياب مُثيرة للجدل
تعد مايا دياب من النجمات اللواتي يثرن الجدل بمجرد ظهورها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الخاصة، فهي تعتمد على الأزياء والإطلالات الغريبة والملفتة للأنظار، وهو ما يميزها عن غيرها من مشاهير الوطن العربي.
ولكن على الرغم من إطلالات مايا دياب، الغريبة، إلا أنها تحرص على مواكبة أحدث صيحات الموضة وتفضل ارتداء الملابس ذات الألوان المبهجة والقصات الغريبة.
وتفضل مايا دياب أيضا اختيار الأزياء الأنثوية الراقية التي تبرز قوامها الرشيق والمثالي، بالإضافة إلى ذلك تحرص على تنسيق قطع الإكسسوارات الملفتة مع إطلالاتها، ما يمنحها مظهرا جذابا.