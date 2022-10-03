شكلها غريب.. مايا دياب بإطلالة تثير الجدل | شاهد

شاركت مايا دياب، متابعيها بفيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت مايا دياب خلال الفيديو، مرتدية بدلة من الليجن باللون الأسود لتكشف عن جمالها، وانتعلت بوت من الريش باللون الأسود لاكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايا دياب في المكياج على جمال بشرتها مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج، واختارت نظارة شمسية باللون الأسود والأبيض لإكمال ظهورها.

كما اختارت مايا دياب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور الفنانة مايا دياب

https://www.instagram.com/reel/CjNyuxroVX9/?igshid=NDRkN2NkYzU=