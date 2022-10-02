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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالريش.. سلمى أبو ضيف تثير ضجة في أحدث ظهور

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مختلفة. 

 

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وتألقت سلمى أبو ضيف، ببلوفر مختلف ومميز ذا تفصيلة أنيقة من الريش لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سلمى أبو ضيف في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج، واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لتكشف جمالها 

كما اختارت سلمى أبو ضيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

ولم تتكلف سلمى أبو ضيف، في وضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة. 

وإليكم صور سلمى ابو ضيف

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