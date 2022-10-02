بالريش.. سلمى أبو ضيف تثير ضجة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة مختلفة.

وتألقت سلمى أبو ضيف، ببلوفر مختلف ومميز ذا تفصيلة أنيقة من الريش لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سلمى أبو ضيف في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج، واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لتكشف جمالها

كما اختارت سلمى أبو ضيف، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ولم تتكلف سلمى أبو ضيف، في وضع الكثير من الاكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

وإليكم صور سلمى ابو ضيف