نشرة المرأة والصحة : انتقاد لاذع لـ مايا دياب بسبب حفل عرض أزياء.. الإفراط في استخدام هذه الأدوية يصيبك بأمراض القلب.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

هؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد.. هل أنت منهم؟



مع اقتراب يوم المولد النبوي، يتسارع الكثيرين الى شراء حلوى المولد الشهية، والتي يقبل على تناولها الكبار والاطفال، وبالرغم من أن حلوى المولد تعتمد في تحضيرها على المكسرات، إلا أن نسبة السكريات بداخلها قد تمنع بعض الأشخاص من تناولها .

كيف يمكن لتربية الكلاب تخفيف التوتر والضغط؟.. دراسة توضح



الكلاب والقطط من أفضل الحيوانات الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة الملكة بيلفاست، أن الكلاب يمكنهم أن يشعروا بتوتر أصحابهم وأن يستطيعوا التخفيف منها.



بفستان مزين بالورود.. درة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة الجذابة | شاهد



خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة، وقامت بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وقد ظهرت الفنانة درة بإطلالة ساحرة وجذابة.



بعد فضحها متحرشًا .. سالي عبد السلام تعلن ارتباطها | شاهد



نشرت الإعلامية سالي عبد السلام ، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام ،تعلن ارتباطها.



بـ المجوهرات .. ظهور لافت لـ مايا دياب في أسبوع الموضة بباريس



حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام ، صورا جديدة خلال مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس.

أسباب السمنة.. وكيف تقى نفسك من البدانة القاتلة



السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة، وقد تعتبر السمنة مصدر قلق ولكن ليس بسبب الشكل الخارجي فقط، وإنما للمشاكل الطبية والأمراض الصحية التي يمكن ان تسبب بها، مثل : مرض القلب وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.



تحذير من أمراض خطيرة نتيجة فيروس جدري القرود



هناك العديد من المستجدات التي تحدث عن فيروس جدري القرود.. وقد أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيراً جديداً لمقدمي الرعاية الصحية، بشأن المرض الخطير الذي يصيب البشر المصابين بجدرى القردة.

احذر.. الإفراط في استخدام هذه الأدوية يصيبك بأمراض القلب

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تزيد من الإصابة بأمراض القلب.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة بريستول، أن استخدام مضادات الاكتئاب على المدى الطويل يمكن أن يزيد من خطر المعاناة والموت من أمراض القلب.

اضطراب خطير في المخ يتسبب في حدوث السمنة.. تفاصيل جديدة



هناك العدبد من المضاعفات التي تصيب الأشخاص المصابين بالسمنة.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية بايلور للطب في تكساس، أن السمنة تحدث نتيجة اضطراب في مجال تطوير الدماغ يحدث منذ الطفولة.



فين الفستان .. انتقاد لاذع لـ مايا دياب بسبب حفل عرض أزياء



نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، من خلال حضورها عرض أزياء messika.



تحذير للمدخنين .. لو عمرك أكبر من 50 عليك بهذه الفحوصات



هناك العديد من الأضرار والأمراض الخطيرة التي تحدث للأشخاص المدخنين، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من لجنة الفحص الوطنية في المملكة المتحدة، أن المدخنين الذين تجاوزوا الـ 55 عاماً يجب إجراء فحوصات الكشف عن السرطان.

بتوب كت .. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة



شاركت ياسمين الخطيب، صورة جديدة، وقامت بنشرها مع متابعيها عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة .

بخسارة وزن شديدة.. مريم أوزرلي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور



شاركت الممثلة التركية مريم أوزرلي متابعيها صورا جديدة و بدا عليها خسارة شديدة للوزن، وقامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وظهرت فيها بإطلالة ساحرة وجذابة.