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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد فضحها متحرشًا .. سالي عبد السلام تعلن ارتباطها | شاهد

سالى عبد السلام
سالى عبد السلام

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام ، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام ،تعلن ارتباطها.
 

وعلقت على الصورة قائلة": حبيتك .. و بحبك .. وهحبك على طول..وهتعرفوا هو مين و بيشتغل ايه وكله قريب بإذن الله..بس طالبة منكم دعوات كتير اوى ..بارك يا رب لنا وبارك علينا و اجمع بيننا فى خير ..اللهم_بارك #اللهم_امين ..سكينة و مودة و رحمة طول العمر يا رب..رزقت حبه ..ان بعد الصبر جبر… انت رزقى يا مؤمن اللهم بارك.

 وظهرت الإعلامية سالي عبد السلام ، فى الصورة مرتدية توب باللون الابيض و بنطلون جينز.

 وتركت الإعلامية سالي عبد السلام ، شعرها منسدلا على طريقة الويفي. 

وتعرضت الإعلامية سالي عبد السلام للتحرش داخل سيارتها وهي تحتسي مشروبا من احدي الكافيهات و نشرت فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 قام أحد الأشخاص بسؤالها عن شاحن للهاتف وعندما رفضت حاول مضايقتها محاولا إدخال رأسه من نافذة سيارتها .
 

وعلقت سالي عبد السلام علي الفيديو قائلة : مش هنسيبكم ، ده واحد وانا قاعدة من شوية فى العربية ومنزلتش حتى بشرب كوفى انا و ريم صاحبتى فى البنزينة اللى جمب بيتى جه يستظرف "معاكى شاحن؟؟" رديت بكل ادب لا،وداخل بدماغه يشوف ،بعدها انتى متضايقة ليه، قولتله حاجة متخصكش واتفضل امشى ،لااااا متكلمنيش كدة، قولتله اتفضل من هنا مفيش ، ولسه هيقل ادبه و يستظرف تانى صورته فيديو ،لما الناس اتلمت بيقولهم كنت بطلب شاحن! الرجالة بقيت بتقوله هو معلش.


وتابعت : السؤال هل هو العادى إن أى حد ممكن يكلم بنات ويستظرف و يدخل جوا العربية 

وعايزنا نسكت، ليه!!!؟؟؟ احنا حصلنا ايه؟؟؟، ا ع ق ٧٤٣١ دا  رقم عربيه انا هعرف أجيب حقى إن شاء الله.

واختتمت حديثها قائلة : السؤال بقى هو مين ده؟؟ وهلى ده عادى، فى بنات هتقبل ده عادى!! مجتمعنا شايف انه عادى؟ولما أقوله امشى ميمشيش.

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سالي عبد السلام الاعلامية سالي عبد السلام تحرش سالي عبد السلام صورة جديدة له

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