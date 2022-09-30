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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف يمكن لتربية الكلاب تخفيف التوتر والضغط؟.. دراسة توضح

فوائد تربية الكلاب
فوائد تربية الكلاب في المنزل  

الكلاب والقطط من أفضل الحيوانات الأليفة التي يمكن تربتها في المنزل.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة الملكة بيلفاست، أن الكلاب يمكنهم أن يشعروا بتوتر أصحابهم وأن يستطيعوا التخفيف منها.

 

فوائد تربية الكلاب في المنزل

 

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الكلاب لهم قدرة كبيرة على كشف معاناة أصحابهم من التوتر والضغط الشديد عن طريق حاسة الشم، والتي تكشف عن التغيرات الكيميائية التي تحدث عندما نشعر بالتوتر في أنفاسنا وعرقنا.

 

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وقام الباحثون،  بدفع الكلاب لشم عينات من السوائل الجسدية التي أُخذت من الناس الذين تم يشعرون بالتوتر والضغط الشديد، واشخاص اخرين لا يشعرون بالتوتر، ووجدوا ان الكلاب لديها قدره تبلغ 93.75 في المائة في تخفيف الشعور بالتوتر لدى المصابين بها.

 

وأوضح الباحثون، أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد على تدريب أفضل على المساعدة والعلاجية لتخفيف الضغط والتوتر، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

 

فوائد تربية الكلاب في المنزل

 

وقالت الدكتورة كلارا ويلسون: "إن النتائج تظهر ان الكلاب لها قدرة على تخفيف التوتر والمساعدة على الاسترخاء؛ حيث أن الدراسة أثبتت بأن الكلاب يمكن أن تشم الإجهاد من أنفاس وعرق الأشخاص الذين يعانون من التوتر الشديد.

 

وأراد الباحثون، أن يروا ما إذا كانت الكلاب قادرة على الكشف عن حالات مالكها النفسية المتغيرة عن طريق استشعار التغيرات الكيميائية من خلال الرائحة، وليس فقط من خلال الإثار البصرية.

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