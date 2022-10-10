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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

الفنانة شيرين عبدالوهاب
الفنانة شيرين عبدالوهاب

هل عادت شيرين عبد الوهاب إلى أحضان طليقها حسام حبيب ؟.

موضوع أثار الجدل مؤخرا بعد أن وصلت العلاقات بينهما إلى طريق مسدود.

 

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وانتهت قصة حب شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في أروقة وجدران المحاكم.

مستشار الفنانة شيرين عبد الوهاب القانوني ياسر قنطوش أصدر بيانا صحفيا أوضح فيه حقيقة عودة العلاقة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب .

 

 

شيرين عبد الوهاب  قالت خلال حفلها في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،  بيتي اتخرب خلاص واللي اللي يجي عليا ما يكسبش".

ثم قامت شيرين عبد الوهاب بغناء :"بص بقى عشان تبقى عارف قلبي نسيك ورجعلي خلاص..إنت بقى اللي انت كنت شايف إن حياتي معاك وخلاص".
ولمعرفة حقيقة عودة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب .. تابع الفيديو جراف التالي:

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب وحسام حبيب ياسر قنطوش عودة العلاقة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

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