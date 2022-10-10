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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديا.. الإسماعيلي يخسر من البنك الأهلي ومهاجم الشاب يواصل التهديف

الإسماعيلي يخسر
الإسماعيلي يخسر من البنك الأهلي ومرسي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى أقيمت اليوم الإثنين، على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار سلسلة لقاءاته التجريبية استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وقام الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، بإشراك عدد كبير من لاعبيه خلال هذه الودية فى إطار سعيه فى الوقت الحالي لتثبيت تشكيلته الأساسية قبل بدء مسابقة الدوري العام.

وواصل حازم مرسي مهاجم الفريق الشاب، التهديف فى المباراة الرابعة على التوالي خاصة وأنه سجل فى اللقاءات الماضية ضد العبور والسكة الحديد وطلائع الجيش.

جدير بالذكر أن قرعة مسابقة الدوري العام قد أسفرت عن مواجهة قوية للإسماعيلي والأهلي فى افتتاحية البطولة والمقرر إنطلاقها فى النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وجاء جدول مباريات الدراويش خلال الموسم الجديد علي النحو التالي ..

 الجولة الأولى:  الإسماعيلي × الأهلي لم يحدد ملعبه حتي الآن

الاسماعيلي البنك الاهلي الإسباني خوان جاريدو حازم مرسي الأهلى

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