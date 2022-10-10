رابطة الأندية تطالب الإسماعيلي بتقديم موافقة أمنية لإقامة مباراة الأهلي بالإسماعيلية.. فيديو

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مطالبة مسئوولو رابطة ألأندية المحترفة، النادي الاسماعيلي بتقديم موافقة أمنية لاستقبال الأهلي على استاد الإسماعيلية في الموسم المقبل.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي ضرب موعد مع الاسماعيلي في الجولة الأولى من الدوري، والمقرر لها الأسبوع المقبل علما بأن مباراة الدور الأول هي مباراة الاسماعيلي.

الأهلي والإسماعيلي

وأضاف شبانة،مسئولو الرابطة كشفوا أن عدم اقامة مباريات الأهلي والاسماعيلي على استاد الأسماعيلية قرار أمنى ولا دخل للرابطة أو اتحاد الكرة به، وأن الأهلي لم يقدم في الموسم الماضي ما يفيد بطلب عدم اللعب في الإسماعيلية.

وأتم شبانة، أرجو أن تسير الأمور كما هي لأن عند حدوث أي أزمات لا قدر الله الجميع سيقفز من المركب، علينا ترك المسؤولين عن تنظيم المسابقات يعملون في صمت، لأن نغمة عدم لعب الاهلي في الأإسماعيلية أًبح أمر بايخ ومتكرر.