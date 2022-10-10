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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل منع طالبة من القبول بتربية دمنهور لإصابتها بحروق

طالبة جامعة دمنهور
طالبة جامعة دمنهور

قالت الطالبة فرحة فضلون محجوب، التي تقدمت للقبول بجامعة دمنهور لكنها مُنعت بسبب إصابتها بتشوهات نتيجة حريق، إنها بعدما حصلت على مجموع قدره 80% قدمت في الكلية: "رحت المقابلة الشخصية، ومحدش قالي حاجة، ولما رحت الكشف الطبي ومحدش قالي حاجة برضه".


وأضافت فضلون، في خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: "عندما حاولت تقديم ملفي رفضت الكلية أن تستلمه مني، وذلك في شؤون الطلاب"، أما والدها فضلون عبد ربه الجمال، فقال: "ابنتي أصيبت في حريق منذ سنة ونصف العام، والحادث كان قدري، ورغم ذلك، فقد تعرضت لمتاعب كثيرة". 


وتابع، أن ابنته حصلت على ترتيب متقدم على المدرسة رغم إصابتها، وعندما ذهبت إلى كلية التربية "عاندوها" ولم تستلم ملفها، والمسؤولين في شئون الطلاب قالوا لها إنهم لن يستلموا الملف بسبب الحادث، وتواصل عدد من النواب معنا بالإضافة إلى الكلية وتم قبولها في الكلية اليوم".


إلى ذلك، قال الدكتور عبدالحميد السيد القائم بعمل رئيس جامعة دمنهور: "الجامعة توفر البيئة التعليمية لأي ابن من أبنائنا في كل المحافظات، أهلا وسهلا بكل من يريدون التعلم سواء من خلال مكتب التنسيق أو البرامج المميزة أو التعليم المدمج". 


وواصل: "ما حدث مع فرح أن هناك كليات تجرى فيها اختبارات القدرات بعد امتحانات الثانوية العامة مباشرة وقبل ظهور النتيجة، مثل كليات التربية الرياضية والفنون الجميلة والتمريض، وهناك كليات تجرى فيها بعض اختبارات المقابلة الشخصية بعد ظهور النتيجة وترشيح أبنائنا الطلاب". 


وأكد: "كلية التربية بجامعة دمنهور من الكليات التي يجرى فيها مقابلة شخصية لأبنائنا المرشحين في السنة الأولى للالتحاق بكلية التربية في جامعة دمنهور، وبالنسبة للمقابلة الشخصية، فإن أعضاء هيئة التدريس يحاولون التأكد من أن حواس المتقدمين سليمة، لأن الكلية تخرج معلما يتدرب عمليا ونظريا، وهو ما يستوجب استخدام بعض الحواس مثل العينين والسمع وهناك الأطراف". 

 

 فرحة لديها مشكلات نتيجة للحريق 
وأشار، إلى أن التقرير الطبي كشف أن فرحة لديها مشكلات نتيجة للحريق الذي تعرضت له وهي طفلة صغيرة أثر على أصابع اليد اليسرى، حيث بُترت بعض أصابعها، وهناك مشكلة لديها في الأصابع اليمنى، وكان رأي لجنة المقابلة الشخصية أن فرحة غير لائقة نتيجة للمشكلة ، ولكن من حقها التظلم، وخلال 6 أيام استقبلتها ووالدتي في مكتبي وتم حل مشكلتها"

رئيس جامعة دمنهور جامعة دمنهور الطالبة فرحة فضلون محجوب امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

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