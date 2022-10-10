مرتضى منصور: مصطفى شلبي وقع للزمالك منذ شهر ونصف

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي المنضم رسميا للأبيض من أفضل الأجنحة اليسرى في الدوري المصري .

وقال رئيس القلعة البيضاء إن مصطفى شلبي يستحق اللعب في منتخب مصر لأنه من أفضل اللاعبين في هذا المركز، كما أنه لاعب أخلاقياته جيدة جدا.

وأوضح أن الأهلي حاول ضم مصطفى شلبي وشدد على أن اللاعب وقع للزمالك منذ شهر ونصف تقريبا، بعد الاتفاق مع أيمن الشريعي رئيس إنبي.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وفاز الزمالك على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.