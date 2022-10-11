بوساطة أمريكية.. لبنان يتسلم المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

كشف كبير المفاوضين اللبنانيين ونائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو صعب إن لبنان تسلم المسودة النهائية لاتفاق بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تفي بجميع متطلبات لبنان ويمكن أن تؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".

وأضاف بو صعب بعد دقائق من تسلم المسودة النهائية أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن جهود آموس هوكشتاين يمكن أن تؤدي إلى اتفاق تاريخي".

وكان يشير إلى الوسيط الأمريكي هوكشتاين، الذي انخرط في جهود دبلوماسية مكوكية لأشهر بين الدولتين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية المشتركة.

وكان لبنان قدم للولايات المتحدة الأسبوع الماضي قائمة بتعديلات يرغب في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم الحدود البحرية.

مراسيم التوقيع الرسمي

يذكر أن مصادر كشفت في وقت سابق إلى أن مراسيم التوقيع الرسمي للاتفاق في حال تم، ستكون في مقر قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان، بحضور الطرفين اللبناني والإسرائيلي والوسيط الأميركي وممثلين عن الأمم المتحدة كونها راعية المفاوضات، على أن يُسجل لاحقاً لدى الأمم المتحدة كمرسوم مُعترف به دولياً.

وبرزت أصوات معارضة من خبراء وسياسيين على إسقاط لبنان الرسمي الخط 29 في المفاوضات (يحوي ثروات غازية ونفطية ويُربح لبنان 2430 كم2) واعتماد الخط 23، في وقت كان الجيش اللبناني قد عاد ووضع دراسة عام 2019 استندت إلى وثائق وخرائط، حدد فيها الخط 29 لحدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.

أكد مصدر دبلوماسي لبناني، اليوم الأحد، أن "بيروت تربط الموافقة النهائية على العرض الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بعودة اجتماعات الناقورة التي سيتم فيها صياغة المحاضر وتثبيت الإحداثيات التقنية".

وقال المصدر اللبناني، في تصريح لوكالة سبوتنيك، إن "الاتجاه الرسمي اللبناني هو إعلان الموافقة المبدئية على العرض الذي سيصل في الساعات المقبلة مع ربط الموافقة النهائية بعودة اجتماعات الناقورة التي سيتم فيها صياغة المحاضر وتثبيت الإحداثيات التقنية".

وأضاف المصدر، أنه "بعد إقفال الوسيط الأمريكي باب النقاش حول عرض ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستعداده لتقديم صيغة نهائية منقحة، فإن لبنان يكون قد حقق أحد مطالبه، وهو عدم ربط التنقيب والاستخراج في البلوك 9، وما يسمى حقل قانا غير المستكشف بمفاوضات إسرائيل مع شركة توتال الفرنسية حول حصتها من عائدات الجزء الجنوبي من هذا الحقل الواقع جنوب الخط 23".

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أنها "ستتلقى الصيغة النهائية لمقترح الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال الساعات المقبلة".

وقالت الرئاسة، في بيان لها، إن "الرئيس عون تلقى اتصالا من هوكشتاين أطلعه خلاله على النتائج الاخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية"، مؤكدا أن "جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأشار البيان، إلى أن "الرئيس اللبناني ميشال عون قد تلقى اتصالا هاتفيا من هوكشتاين أطلعه فيه على آخر تطورات المفاوضات بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق، رفضها ملاحظات أبداها لبنان على مقترح الاتفاق الذي قدمه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، ما يهدد بتفجير الاتفاق المتبلور.

ويدور الاقتراح في الأساس حول منح لبنان حقل قانا البحري للغاز الذي يطالب به، مع تخصيص شركة "توتال" التي ستتولى عملية التنقيب، بعض العوائد منه لإسرائيل مقابل منح حقل كاريش كاملا لإسرائيل.

وكان الأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله هدد في أكثر من مناسبة، بأنه حال بدأت إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل "كاريش" المتنازع عليه بالبحر المتوسط، دون التوصل لاتفاق لترسيم الحدود، فإن ذلك لن يبقى دون رد.

كشف نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، إمكانية توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل خلال أيام، مؤكدا أن قوة بلاده تكمن بمعادلة الشعب والجيش والمقاومة.

جاء ذلك بعد الاجتماع التقني الإستشاري في القصر الجمهوري للبحث في العرض الخطي للموفد الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام متفرقة، أوضح بو صعب أن "ملاحظات فريق العمل جُمِعت في تقرير سيرسل الى الوسيط الأمريكي وفيه طلب التعديلات والملاحظات على عرضه"، مؤكدا أن "الموقف النهائي سيكون بعد جوابه على الملاحظات".

ولفت إلى أن "الموقف موحد وهذا أحد عوامل القوّة التي تمتع بها لبنان خلال مرحلة التفاوض واليوم وحدنا الملاحظات لرفع تقرير إلى الوسيط الأمريكي"، موضحا أن "جوابنا ليس رسميًا بل على رد على طرح هوكشتاين، والشياطين في التفاصيل أصبحت صغيرة وليست كبيرة".

قوة لبنان

وشدد على أن "لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا"، مشيرا إلى أن "العدو يعلم مكامن القوة عند لبنان وهو التوازن الذي كرس وجود معادلة الشعب والجيش والمقاومة".

وردا على تعليقات رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قال بو صعب: "إذا مر اتفاق الترسيم غير القانوني فلن نكون مجبرين به"، مشددا على أن "كل المسؤولين الإسرائيليين ومنهم نتنياهو يعرفون مكمن القوة في لبنان".

من جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من بعبدا "كان لدى لبنان بعض الملاحظات بشأن الاتفاق واللجنة التقنية أخذت بها وسيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأمريكي.

وأشار ميقاتي إلى أن الأعمدة الأساسية التي تريدها البلاد في الاتفاق موجودة والموقف موحّد من أجل لبنان.

مسودة الاتفاقية

وتتضمن مسودة الاتفاقية التي طرحها المبعوث الأمريكي وقدمها للجانبين الإسرائيلي واللبناني، مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن النقاط الرئيسية للاتفاق الناشئ تشمل الآتي:

- رسم خط الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، الذي يترك معظم الأراضي المتنازع عليها تحت السيطرة اللبنانية.

- سيتم بناء أول خمسة كيلومترات من الخط الحدودي على أساس "خط العوامات" الإسرائيلي الواقع شماله. وهذا الخط الذي أسسته إسرائيل من جانب واحد وهو ضروري لإسرائيل من وجهة نظر أمنية.

- ستكون منصة الغاز في " كاريش" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

- وفي حقل قانا، ستُبنى منصة حفر لبنانية - وستحصل إسرائيل على مكافآت من شركة الغاز "توتال" عن جزء الحقل الموجود في أراضيها. ولم يتم الاتفاق بشكل كامل على تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل و"توتال".