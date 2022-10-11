الجبيرة خلصانة.. مستشفى بالهند يستخدم كرتونة لتثبيت ساق مريض مكسورة

في حادث مروع يثير تساؤلات حول خدمات الصحة العامة في الهند، استخدم الطاقم الطبي في إحدى مستشفيات ماديا براديش "كرتونة" بدلاً من الجبيرة من أجل تثبيت ساق المريض المكسورة.

يُظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي كرتونة مربوطة حول ساق رجل بدلًا من الجبيرة داخل إحدى المستشفيات في الهند.

والمثير للدهشة أن الطاقم الطبي دافع عن استخدام الورق المقوى قائلاً: "تم القيام به لدعم الساق المكسورة ووقف النزيف".

كرتونة بدل الجبيرة

كان الرجل قد تم نقله إلى المستشفى بعد كسر ساقه في حادث سير، وفي وقت لاحق، اتضح أن العاملين الصحيين استخدموا الورق المقوى لأن الجبيرة - التي تستخدم عادة على الأطراف المكسورة - لم تكن متوفرة في المركز الصحي بـ الهند.

ووفقًا للمصادر، نظرًا لعدم توفر اللاصقات العادية، غالبًا ما يستخدم الطاقم الطبي الكرتون كضمادة مؤقتة عند نقل المصابين إلى المستشفى.