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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قالي هقتلك.. زياد برجي يكشف تعرضه للتهديد بعد أزمته مع إليسا

زياد برجي وإليسا
زياد برجي وإليسا

قال الفنان زياد برجي إنه تلقى تهديدات بالقتل، بعد اندلاع أزمته مع الفنانة اللبنانية إليسا في سبتمبر الماضي، وخلافهما حول أغنية "أنا وبس". 

 

وكشف زياد برجي في تصريحات تلفزيونية له، إنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص الذي يتحدث بلهجة مصرية، وهدده فيها بالقتل خلال الأيام القليلة الماضية. 

 

 

"قالي هقتلك"، كان هذا ملخص التهديد الذي تلقاه زياد برجي، مشيرا إلى أنه لجأ إلى القضاء لحمايته هو وعائلته من هذه التهديدات، وكان مصدر الرقم قادما من ليبيا.

 

وأشار زياد برجي إلى أنه تلقى ردا من الجهات الرسمية بأن رقم الشخص الذي هدده بحسب بيانات من مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية تحدث إلى أحد معارفه حوالي 17 مرة، ورفض ذكر اسم الشخص المتورط فيما وصفه بـ"جريمة تهديد بالقتل".  

 

وطلب زياد برجي من السلطات الأمنية سواء في لبنان أو خارجها التكفل بحمايته وأسرته خوفا على حياته بعدما كثرت التهديدات في ظل استعداده للخروج لإحياء حفلات في عدد من الدول منها مصر.

 

أغنية زياد برجي

 

أعلن زياد برجي عن طرحة أغنية بطير بصوته فى عيد زواجه مؤكداً أنه اتفق مع اليسا على ذلك، باعتباره مؤلف الأغنية قبل اندلاع الخلاف بينهما. 

 

وقال زياد برجي في تصريحات سابقة موضحا:" لما عجبت إليسا أعطتها الأغنية من كل قلبي باتفاق خاص شفهي أمام الله بيني وبينها".

 

وتابع زياد برجي: "كنت ناوي أنزل هالأغنية بصوتي، لإن إليسا بتعرف إنها كانت معمولة لزوجتي ولعيد زواجنا، وكنت ناوي أنزلها بعد 6 شهور، وبما إن الشئ اللي صار بيني وبينها ورح يبقي هيك أمام الله، قررت أنزل الأغنية بعيد زواجنا 11 سبتمبر".

 

وقال زياد برجي فى تصريحات تليفزيونية :" بتحداها تطلع تقول للعالم شو صار.. أنا حليت أموري معك يا إليسا على التليفون مثل أي صديق عاتب وقطع علاقته بصديقه".

 

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نشرة الفن| إليسا تتخذ إجراء قانونيا ضد زياد برجي.. وحفل لشيرين عبد الوهاب في الإسكندرية.. قريبًا

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تحرك قضائي.. إليسا تتخذ إجراء قانونيا ضد زياد برجي

 

وأصدرت الفنانة إليسا بيانا عبر حسابها على فيسبوك بعد تعدي زياد برجي على الملكية الفكرية والأدبية لأغنية أنا وبس في سبتمبر الماضي.

 

وأكدت على أن زياد برجي وأحمد ماضي قدما تنازلات عن حقوق ملكية الأغنية وأنها لديها مستندات تؤكد عدم شرعية نشر أغنية وبطير، وأنها أيضا ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا التعدي.

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