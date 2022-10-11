عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى إعصار جوليا جنوب المكسيك إلى 25 شخصا

اعصار جوليا
اعصار جوليا

قال مسؤولون إن حصيلة قتلى العاصفة جوليا ارتفعت إلى 25 على الأقل يوم الاثنين ، وكان معظم الضحايا في السلفادور وجواتيمالا ، حيث تسببت العاصفة في سقوط أمطار غزيرة على رقعة من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

وأبلغت السلطات السلفادورية عن مقتل 10 أشخاص بينهم 5 جنود، وقالت إنه تم إجلاء أكثر من 1000 شخص.

وفي جواتيمالا ، لقي 8 حتفهم بين الأحد والاثنين ، بحسب مسؤولين ، فيما أصيب 7 وتضرر مئات آخرون جراء العاصفة.

كما ألغت السلطات في كل من السلفادور وغواتيمالا الدراسة يوم الاثنين.

وفي هندوراس، تأكدت إصابة 5، بينهم امرأة توفيت الأحد بعد أن جرفتها مياه الفيضانات، وطفل يبلغ من العمر 4 أعوام على متن قارب، انقلب بالقرب من حدود نيكاراجوا مساء السبت، بحسب مسؤولين.

وأكدت خدمات الطوارئ في بنما في وقت لاحق يوم الاثنين وفاة شخصين نتيجة للأمطار الغزيرة ، مع إجلاء حوالي 300 شخص من المجتمعات القريبة من حدود البلاد مع كوستاريكا.

وصلت العاصفة جوليا إلى اليابسة يوم الأحد على الساحل الكاريبي لنيكاراجوا قبل أن تعبر إلى المحيط الهادئ.

وبحلول بعد ظهر يوم الاثنين ، تبددت جوليا وما تبقى من العاصفة كان يتحرك شمال غرب بسرعة 15 ميلًا في الساعة (24 كم / ساعة) فوق جواتيمالا بالقرب من الحدود مع المكسيك ، وفقًا لمركز الأعاصير الوطني الأمريكي (NHC).

وقدر NHC، ومقره ميامي، رياح جوليا القصوى بحوالي 30 ميلاً في الساعة (45 كم / ساعة).

وحذر المركز الوطني للهطول من ظروف ركوب الأمواج والتمزق التي تهدد الحياة على طول سواحل السلفادور وغواتيمالا ، في حين أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة.

وتوقع هطول أمطار إضافية تتراوح من 1 إلى 4 بوصات في السلفادور وجنوب جواتيمالا ، وثلاث إلى ست بوصات على برزخ تيهوانتيبيك في المكسيك.

وقال NHC إنه من المتوقع أن يضعف نظام العاصفة أكثر يوم الاثنين.

وأضافت سلطات هندوراس أن 9200 شخص لجأوا إلى الملاجئ.

وفي نيكاراجوا ، تركت جوليا مليون شخص دون كهرباء وأجبرت الأمطار الغزيرة والفيضانات على إجلاء أكثر من 13000 أسرة.

أمريكا امطار غزيرة سقوط امطار المكسيك المحيط الهادئ وفاة شخصين الكاريبى خدمات الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

موضوعات متعلقة

يحتفظ بالإسرائيلية .. ملياردير شهير يتخلى عن جنسيته الروسية

تقرير سري: إيران توسع عمليات تخصيب اليورانيوم بمحطة تحت الأرض في نطنز

أكبر تراجع للين في 24 عاما.. الدولار الأمريكي يعزز مكانته وسط تراجع عملات الأسواق الآسيوية

مدير الاستخبارات البريطانية يحذر من تلاعب الصين بالتكنولوجيا وتسخيرها لتهديد الأمن العالمي

كوريا الجنوبية: جارتنا الشمالية المعزولة تتقدم في تطويرها للنووي وتهدد العالم بأسره

بريطانيا تحتاج 62 مليار جنيه استرليني لوقف زيادة الدين العام

بوساطة أمريكية.. لبنان يتسلم المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

عمال الإنقاذ بفنزويلا يبحثون عن مفقودين وسط تزايد عدد القتلى بسبب الفيضانات

ترشيحاتنا

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

حدث ليلا| مصر والإمارات و50 عاما من الحب والاحترام.. الأزهر يُدين حرق نسخ من المصحف في الخليل.. شيرين عبدالوهاب تنتقد المطرب النقاش.. 400 شخصية عالمية في حفل أسطوري بالأقصر

نبات الرجلة.. عشب طبيعي غني بالأوميجا 3 ويمنع الإصابة بتصلب شرايين القلب

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم 11-10-2022

هل النوم بعد الفجر يمنع الرزق ويجلب الفقر؟.. الإفتاء: احذره لـ7 أسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب وشد شعر.. معركة عنيفة بين النساء داخل جيم.. شاهد

الجبيرة خلصانة.. مستشفى بالهند يستخدم كرتونة لتثبيت ساق مريض مكسورة

في عيد ميلاد الهضبة.. أبرز المحطات بمشوار عمرو دياب خلال 40 عاما

صور نادرة من زيارة الملكة إليزابيث الثانية للسعودية عام 1979

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ