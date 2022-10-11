كيف يتم التأكد من سلامة الغذاء؟.. مدير معمل متبقيات المبيدات بالزراعة تجيب

قالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير معمل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة، إن المعمل ذات جودة عالية جدا، وحصل على إعتمادات مختلفة لدى الإتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المعمل يوجد به كوادر بشرية وتكنولوجيا عالية جدا.



وأضافت "عبد اللاه" خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن المعمل تم إنشاؤه لسلامة المواطن والمحافظة على سلامة الغذاء الذي يحفظه، موضحة أن المعمل يقوم بفحص كافة أنواع الملوثات الموجودة فى الأغذية، سواء المصنعة أو المجمدة أو المحفوظة.



وتابعت أنه يتم أيضا فحص المواد الحافظة التي يتم وضعها على الأغذية، لافتة إلى أنه فى حالة تجاوز تلك النسب عن المطلوبة أصبح الغذاء غير آمن، لافتة إلى أن الرؤية دائما هي أن المبيدات السبب الوحيد فى الإصابة بالامراض أو السرطانات، وهي بالفعل قد تسبب، ولكن من المهم البحث على تلك الملوثات فى حدود آمنة دوليا.

