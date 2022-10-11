نجم ليفربول السابق يوجه طلبا صادما لـ كلوب بشأن محمد صلاح

أنا من عشاقه..

طالب جون ألدريج، نجم فريق ليفربول السابق، يورجن كلوب المدير الفني للريدز، بوضع النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، على دكة البدلاء، في المباريات المقبلة.

وقال ألدريج في مقال نشرته شبكة “ليفربول إيكو”، "أنا من أكبر محبي محمد صلاح ومشجعيه، لكن يجب استبعاده من المشاركة في الوقت في الوقت الحالي، لأنه لا ينصف نفسه على أرضية الملعب ولا الفريق أيضا".

وأضاف "لا يهم إذا كنت محمد صلاح أو رونالدو أو حتى ميسي، وتم استبعادك بسبب تراجع المستوى، هذا من أجل مصلحتك".

وتابع "لا أعرف إذا كان يورجن كلوب قادرا على استبعاد محمد صلاح في الفترة المقبلة بعد إصابة لويس دياز، أم لا".

أشار "لا تفهمونني خطأ، محمد صلاح ليس الوحيد الذي يستحق الاستبعاد من التشكيلة الأساسية في الوقت الحالي، هناك العديد من اللاعبين يستحقون الخروج من القوام الأساسي".

أرقام محمد صلاح

شارك محمد صلاح مع ليفربول في 12 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 5 أهداف، وصنع 4 آخرين.

آخر هدف أحرزه محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كان ضد مانشستر يونايتد في 22 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وخسر ليفربول بهدفين مقابل هدف.