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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء عصام: الخروج من الأزمة الاقتصادية يحتاج لتكاتف القوى الوطنية.. فيديو

النائب علاء عصام،
النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني

أكد  النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أنه سيكون هناك اجندة عمل في الحوار الوطني، لمنسقي لجان المحورالاقتصادي، وفي تلك الأجندة سيتم وضع رؤية كل حزب.

علاء عصام: الحوار الوطني طريقنا للجمهورية الجديدة

"التنسيقية" تهنئ علاء عصام لاختياره ضمن تشكيل لجان "الحوار الوطني"

وقال علاء عصام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن  مصر ليست السبب في الازمة الاقتصادي العالمية وليست طرف فيها، مؤكدا أن الدول الكبرى  هيا لتي ساهمت في رفع معدلات التضخم والبطالة.

 

وتابع مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن الخروج من الازمة الإقتصادية يحتاج إلى تكاتف القوى الوطنية.

 

الجمهورية الجديدة

وأشار علاء عصام إلى أن الحوار الوطني هو الطريق للجمهورية الجديدة، وذلك لأنه يناقش أمور كثيرة ويتحدث عن الجمهورية الجديدة التنويرية وهي التي تدعو للتقدم والحداثة.  

علاء عصام لحوار الوطني الأزمة الاقتصادية القوى الوطنية الجمهورية الجديدة

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