علاء عصام: الخروج من الأزمة الاقتصادية يحتاج لتكاتف القوى الوطنية.. فيديو

أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أنه سيكون هناك اجندة عمل في الحوار الوطني، لمنسقي لجان المحورالاقتصادي، وفي تلك الأجندة سيتم وضع رؤية كل حزب.

وقال علاء عصام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن مصر ليست السبب في الازمة الاقتصادي العالمية وليست طرف فيها، مؤكدا أن الدول الكبرى هيا لتي ساهمت في رفع معدلات التضخم والبطالة.

وتابع مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن الخروج من الازمة الإقتصادية يحتاج إلى تكاتف القوى الوطنية.

الجمهورية الجديدة

وأشار علاء عصام إلى أن الحوار الوطني هو الطريق للجمهورية الجديدة، وذلك لأنه يناقش أمور كثيرة ويتحدث عن الجمهورية الجديدة التنويرية وهي التي تدعو للتقدم والحداثة.