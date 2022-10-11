بعد الجائزة الإفريقية.. مفاجأة بشأن خدمات الإنترنت بالمدارس في مصر

قالت مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية بشأن تحسين خدمات الانترنت بشكل عام وهناك تعاون كبير بين لجنة الاتصالات بالنواب والحكومة في هذا الشأن وكانت النتيجة حصول مصر علي جائزة أسرع إنترنت ثابت فى أفريقيا لعام 2022.

خطة رقمنة علي جميع المستويات

واكدت “محروس” لـ"صدي البلد"، أن الدولة تقوم بخطة رقمنة علي جميع المستويات ولجنة الاتصالات تقوم بجهود كبيرة تتمثل في الدور الرقابي والتشريعي من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وعلي راسها الانترنت، وهناك استجابة كبيرة من الحكومة لطلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن ضعف الانترنت ومشاكله في الدوائر الخاصة بالنواب خلال الفترة الماضية، واللجنة حريصة علي النهوض بالمنظومة الرقمية في مصر وتعمييم المنفعة علي جميع القطاعات والتي ابرزها التعليم والصحة.

ونوهت النائبة الي أنه هناك رحلة كبيرة من التحديات التي مرت بها مصر في مشاكل خدمات الانترنت وسوء الخدمة تكللت بالنجاحات الباهرة وتؤكدها الأن المنظمات الدولية بشهادة دولية وجوائز متميزة وترتيبات مرتفعه، لافتة الي أن مصر الان تنافس عالميا بشأن سرعة وثبات الانترنت ولكن ترتيبها منخفض ونسعي للوصول لترتيبات مرتفعة الفترة المقبلة.

واكدت النائبة ان هناك دور رقابي جيد من جانب اعضاء النواب ولجنة الاتصالات وخصوصا بشأن المشاكل التي كانت تعاني منها المنظومة التعليمية في مصر التي تتمثل في انقطاع الانترنت وسوء الخدمة.

وردت النائبة عن التسائل الخاص بهل سوف تواجه المدارس انقطاع انترنت او سوء في الخدمة بعد حصول مصر علي جائزة أسرع إنترنت ثابت فى أفريقيا لعام 2022، قائلة:" يجب التفرقة بين خلل الموقع او وقوع السيستم بسبب الخلل وبين انقطاع الانترنت وعدم وجود انترنت بالمدارس".

واكدت مارثا محروس، أنه لا يوجد مدرسة حتي الان لا تتمتع بخدمة الانترنت وذلك بنسبة 99% بفضل وجود برتوكول رسمي تقوم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب بالاشراف عليه بين وزارتي الاتصالات والتعليم بشأن وجود انترنت ثابت وقوي داخل جميع المدارس علي مستوي الجمهورية.

وأكملت النائبة حديثها:"اما فكرة المنظومة التعليمية واختراقها ووقوع السيسيتم وغير ذلك يسال عنها الجهة المسؤله عنها المنوطة بمراجعة هذه الخدمات".

وجدير بالذكر حصول مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة أوكلا العالمية ®️Ookla الرائدة فى مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت؛ حيث تصدرت مصر الترتيب فى الربعين الأول والثانى من عام 2022.

يأتى ذلك تتويجا للجهود المتواصلة التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية للإنترنت مما ساهم فى ارتفاع ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت إلى 46 ميجابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى 2019 والتى كانت تشغل فيه مصر المركز 40 على مستوى القارة آنذاك.

تسلم الجائزة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها شركة أوكلا العالمية على هامش فعاليات الدورة الـ42 لمعرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال" الذى ينعقد بمدينة دبى فى الإمارات العربية المتحدة.

حضر فعاليات الاحتفالية؛ السفير/ شريف البديوى سفير مصر لدى الإمارات، والسفير/ أشرف الديب قنصل عام مصر فى دبى والإمارات الشمالية، والمهندس/ عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وعدد من قيادات كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

هذا وتستند شركة أوكلا فى نتائجها لمنح الجائزة إلى تحليل دقيق للاختبارات التى يجريها المستخدمون من خلال ®️Speedtest.

وتعقيبا على ذلك؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن حصول مصر على جائزة أسرع إنترنت أرضى فى أفريقيا يعد نتاج جهود كبيرة واستثمارات ضخمة خصصت خلال السنوات الماضية لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات فى مصر لضمان حصول المواطنين على أفضل مستوى من خدمات الإنترنت، الأمر الذى ساهم فى تضاعف متوسط سرعات الإنترنت الثابت نحو 8 مرات خلال 3 سنوات، كما ساهم فى دعم قدرة البنية التحتية على استيعاب الزيادة غير المسبوقة فى حركة مرور البيانات وتسريع وتيرة التحول الرقمى؛ مشيرا إلى أن الدولة ضخت استثمارات بلغت 40 مليار جنيه منذ 2019 لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يستهدف رفع كفاءة الانترنت.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم العمل حاليا على التوسع فى مشروعات تطوير البنية التحتية للاتصالات للوصول إلى مصر الرقمية، والحفاظ على مؤشرات التقدم ومعدلات النمو التى شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القليلة الماضية؛ موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة الانترنت باستثمارات تقدر بــ 40 مليار جنيه لمد شبكة الألياف الضوئية فى المدن، وذلك بالإضافة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع باستثمارات 25 مليار جنيه يستهدف مد كابلات الألياف الضوئية فى أكثر من 4500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة لرفع كفاءة الانترنت فى 3.5 مليون منزل ويستفيد منه 58٪ من سكان مصر.

الجدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت يزور دبى لمدة يومين للمشاركة فى فعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"؛ حيث من المقرر أن يعقد الدكتور/ عمرو طلعت على هامش مشاركته فى المؤتمر عددا من اللقاءات مع مسئولى كبرى الشركات العالمية لبحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.