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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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البهي: قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية لم يفعل بسبب البيروقراطية

محمد البهي
محمد البهي

قال الخبير الصناعي محمد البهي أن قانون "تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية"  لم يفعل بسبب البيروقراطية، مشيرا إلى أن القوانين تصدر من الجهة السيادية للدولة بشكل جيد جدا ولكن عندما ينخفض للمستوي الأقل للأشخاص الذين يقومون بالمنح والمنع فى نفس الوقت فإنه يصبح أكثر تعقيدا.

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وأضاف "البهي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن لابد من محاكمة أي موظف يقوم بتعطيل قانون قائم يحاسب فورا وعلى الاقل يمنع من التعامل مع المواطنين.

وتابع الخبير الصناعي أن لا يوجد ما يسمى بالصناعة المهمة والصناعة الغير مهمة فجميع الصناعات مهمة بسبب ان الصناعات التي لم نقوم بها في مصر فان الدولة تقوم باستيرادها بتكلفة عالية الثمن. 

تفضيل المنتج المحلي الصناعة الصناعة الوطنية توطين الصناعة الصناعة المحلية

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