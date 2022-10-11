مساعد وزير الآثار: شهدنا قفزات في قطاع الإنترنت من عام 2019| فيديو

التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة..

قال المهندس خالد شريف ، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، تعقيبا على حصول مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى افريقيا، إن الجائزة هي حصاد جهود مستمرة منذ عام 2019 ، ومع نشر شبكات الفايبر ، منوها أن مصر شهدت تطورا كبيرا في قطاع الاتصالات بعد ما شهده القطاع من ركود.

وتابع المهندس خالد شريف ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن مصر لم تشهد في الفترة ما يعد عام 2006 أي تطور في مجال الاتصالات ، أو التلفون الأرضي والمحمول ، موضحا أن قطاع الاتصالات بدأ يشهد تطورا منذ عام 2019 خاصة في شركة " المصرية للاتصالات " والتي كان لها دورا محوريا لسرعة الأنترنت الثابت.

وأوضح ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية ملف التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة ، وهو ما كان يحتم وجود تطوير في البنية الأساسية للاتصالات ، نظرا لأن التحول الرقمي يحتاج لشبكة اتصالات منتشرة في جميع البلد ، وتعمل بكفاءة.

وتابع : الفترة ما بين عامي 2019 و 2022 شهدت قفزات في الأنترنت بسبب استثمارات رهيبة تمت في الشبكات الأرضية، ومجهودات غير عادية قامت بها " المصرية للاتصالات " في الألياف الضوئية.