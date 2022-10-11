عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة..

مساعد وزير الآثار: شهدنا قفزات في قطاع الإنترنت من عام 2019| فيديو

مصر تحصد جائزه أسرع
مصر تحصد جائزه أسرع انترنت

قال المهندس خالد شريف ، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، تعقيبا على حصول مصر على جائزة أسرع   إنترنت   ثابت على مستوى افريقيا، إن الجائزة هي حصاد جهود مستمرة منذ عام 2019 ، ومع نشر شبكات الفايبر ، منوها أن مصر شهدت تطورا كبيرا في قطاع الاتصالات بعد ما شهده القطاع من ركود.

 

وتابع المهندس خالد شريف ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن مصر لم تشهد في الفترة ما يعد عام 2006 أي تطور في مجال الاتصالات ، أو التلفون الأرضي والمحمول ، موضحا أن قطاع   الاتصالات   بدأ يشهد تطورا منذ عام 2019 خاصة في شركة " المصرية للاتصالات " والتي كان لها دورا محوريا لسرعة الأنترنت الثابت.

txt

اتصالات النواب: حصول مصر على جائزة أسرع إنترنت بإفريقيا يدعم التحول الرقمي

وأوضح ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية ملف التحول الرقمي في جميع قطاعات الدولة ، وهو ما كان يحتم وجود تطوير في البنية الأساسية للاتصالات ، نظرا لأن التحول الرقمي يحتاج لشبكة اتصالات منتشرة في جميع البلد ، وتعمل بكفاءة.

 

وتابع : الفترة ما بين عامي 2019 و 2022 شهدت قفزات في الأنترنت بسبب استثمارات رهيبة تمت في الشبكات الأرضية، ومجهودات غير عادية قامت بها " المصرية للاتصالات " في الألياف الضوئية.

 

 

المهندس خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار أسرع أنترنت جائزة اسرع انترنت قطاع الاتصالات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التعادل الإيجابي يحسم لقاء بروسيا دورتموند وإشبيلية فى دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تكشف مفاجأة خلال الأسبوع المقبل| شاهد

تقلبات الطقس.. الأرصاد: السبت أمطار على القاهرة متفاوتة الشد| شاهد

ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. مصر تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية| تحليل

للفتيات.. أرخص كيا هاتشباك أوتوماتيك 2011

ريال مدريد يتعادل مع شاختار في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس سهرة.. منة عرفة تبهر متابعيها بالإطلالة جديدة| شاهد

أول مرة تسمع عنها .. 5 أعشاب خارقة لعلاج الضعف الجنسي

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. 10 صور أثارت الجدل لطليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بهاف ستومك.. سارة سلامة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ