ميدو: برونو سافيو لاعب عادي مش "مارادونا"

حذر أحمد حسام ميدو من إمكانية إيقاف برونو سافيو لاعب فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بسبب واقعة سابقة مع بوليفار ضد حكم إحدى المباريات.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ايه الداعي إن الأهلي يغامر ويروح يتعاقد مع لاعب معرض للإيقاف هو برونو سافيو مش ميسي ولا مارادونا لاعب كويس لكن لاعب عادي مش مستاهل إني أغامر عشانه".

أضاف:"محدش هيقول الكلام ده في الإعلام.. الكل هيتناول الموضوع كخبر لكن محدش هيلوم على المسؤولين في الأهلي لو اللاعب اتوقف"

وختم حديثه قائلا:" لو برونو سافيو اتوقف 6 شهور هيفشل في مصر"

