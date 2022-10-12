شيرين : نفسي أعمل مسجد ومستشفى لعلاج المسنين بالمجان |فيديو

أكدت الفنانة شيرين، أنها تتمنى أن تقوم بإنشاء مسجد، ومستشفى لعلاج المسنين بالمجان، معلقة: “في ناس بتتريق لما أنا قولت كدة.. وأنا مستغربة منهم”.

وقالت شيرين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، عبر فضائية “دي م سي”: أتمنى ألا يؤثر فيّا أي شيء، لأن أنا شخصية أتأثر سريعًا".



وتابعت: «وأنا صغيرة كنت متخيلة أن هيكون عندي أهم محل بيبيع أدوات تجميل في مصر ويكون له فروع في المحافظات متخيلتش أنه هيكون على مستوى الشرق الأوسط».

مكنتش محظوظة

وأردفت: «بيتم استقبالي أحسن استقبال في السعودية والكويت وتونس والامارات ولبنان وسوريا، وفي بلاد مكنتش محظوظة أسافرها زي العراق وليبيا وبعتز جدًا بزيارتي للسودان، فأنا محظوظة بحب الناس لي في البلاد العربية».