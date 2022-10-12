محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن استمرار العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور ، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها، تحت إشراف " مديرية الطرق " ببورسعيد .بالتنسيق مع حي الزهور .

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة و رصف شوارع منطقة شباب المدينة بحي الزهور .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير تشمل التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية و أعمال زيادة المسطحات الخضراء وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف ، وأعمال تركيب بلاط انترلوك ، ودهان واجهات العمارات السكنية .

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة و رصف شوارع منطقة شباب المدينة بحي الزهور .

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لافتا أن هناك متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المختصة لمعدلات العمل أولا بأول، بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال، والاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا.

وأشار إلى أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.