عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور

محافظ بورسعيد: استمرار
محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة و رصف شوارع

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،  عن استمرار العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة شباب المدينة بحي الزهور  ،  والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها، تحت إشراف " مديرية الطرق " ببورسعيد .بالتنسيق مع حي الزهور  .

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة و رصف شوارع منطقة شباب المدينة بحي الزهور .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير تشمل التوسعة و تأسيس بعض الأماكن و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشوارع بالأعمدة الديكورية و أعمال زيادة المسطحات الخضراء  وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف ،  وأعمال تركيب بلاط انترلوك  ، ودهان واجهات العمارات السكنية .

منصة بورسعيد تواصل حملة مدرستي خضراء لمواجهة التغيرات المناخية

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات القطاعات المعنية لاستقبال البواخر السياحية

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة و رصف شوارع منطقة شباب المدينة بحي الزهور .

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير،  وتنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة،  لافتا أن هناك متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المختصة لمعدلات العمل أولا بأول،  بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال،  والاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا.

وأشار إلى أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور،  هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا.

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير و رفع كفاءة و رصف شوارع منطقة شباب المدينة بحي الزهور .
بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد المسطحات الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

كيفية إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار .. الإفتاء توضح

بسبب أزمة مالية.. شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي|فيديو

ترشيحاتنا

وزير البيئة البحريني: العالم بحاجة لاستخدام الوقود الأحفوري لمنع تلوث مياه البحار والمحيطات

4 أمور تعالج ترك الصلاة .. الإفتاء تكشف عنها

تراجع الدولار عالمياً وصعود اليورو.. اعرف أسعار العملات اليوم

ابن عمه.. هالاند جديد ماكينة أهداف في الدوري النرويجي.. شاهد

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.. كيف نصل بصادراتنا إلى 100 مليار دولار سنويا

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

كارثة .. عادة شائعة للتخلص من الوزن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ