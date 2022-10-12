تعليم بورسعيد ينظم ورش عمل للطلاب الموهوبين والمبدعين

قررت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إجراء ورش عمل للطلاب الموهوبين في كافة المجالات بالاستعانة بالبرامج الاثرائية تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفي إطار الاستعدادات للاشتراك في مسابقة المبدع الصغير

وكيل تعليم بورسعيد .. ورش عمل للطلاب الموهوبين والمبدعين بالاستعانة بالبرامج الاثرائية

وأوضحت وكيل الوزارة أن تعليم بورسعيد شكل لجنة تحت إشراف علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام لتشمل كل المديرين العموم والموجهين العموم وتم توزيع البرامج الاثرائية على كل أعضاء اللجنة كل في اطار تخصصه للعمل من خلالها بشكل مستدام مع الطلاب الموهوبين والمبدعين.

وكيل تعليم بورسعيد .. ورش عمل للطلاب الموهوبين والمبدعين بالاستعانة بالبرامج الاثرائية

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن الطلاب الموهوبين والمبدعين سيتم استقبالهم بمركز التطوير التكنولوجي والمركز الاستكشافي للعلوم لتطوير مهاراتهم ومواهبهم بإسلوب علمى ومناهج متقدمة في مجال الموهبة والابداع.

وكيل تعليم بورسعيد .. ورش عمل للطلاب الموهوبين والمبدعين بالاستعانة بالبرامج الاثرائية

وقالت وكيل الوزارة إن البرامج الاثرائية هي المحطة الأولى التي تسمح للطلاب بالتعرف على مهاراتهم واستعداداتهم وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها من خلال مجموعة متنوعة من البرامج كالبرامج الأكاديمية التي ترتكز على إثراء الطلبة بالمعرفة العلمية المتخصصة.