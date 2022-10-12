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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انتهاء تحديثها.. روسيا تتسلم مجموعة من أقوي المدافع في العالم

المدفع الروسي
المدفع الروسي

قال مصدر في "مصنع أورال فاغون"، إن هذه المؤسسة المختصة في صناعات الدفاع، قامت بشكل مبكر بتسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من المدافع فائقة القوة من طراز 2 إس 7 إم "مالكا".

وأضاف المصدر، طبقا لموقع روسيا اليوم، أن الشركة قامت، في إطار طلبية الدولة الدفاعية لعام 2022، بتسليم وقبل الموعد المحدد في العقد مجموعة من المدافع ذاتية الحركة من طراز إس 7 إم -مالكا، لوزارة الدفاع الروسية بعد إنجاز عملية تحديثها بشكل عميق".

وأكدت الشركة أنها قامت خلال عملية التحديث بتغيير علب نقل السرعة في هذه المدافع المتحركة وكذلك آليات التوزيع وأجهزة الاتصالات الداخلية ومحطة الاتصال الرئيسية.

ووفقا للشركة: "سمحت عملية التحديث بتحسين كل الميزات والخصائص الرئيسية، بما في ذلك القدرة على المناورة، والتنقل، وإمكانية التحكم في القيادة. اجتازت هذه المدافع بنجاح دورة كاملة من الاختبارات قبل إرسالها إلى الجيش الروسي".

روسيا وزارة الدفاع الروسية المدافع ذاتية الحركة المدافع الجيش الروسى

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