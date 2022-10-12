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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ألف جنيه عقوبة نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة في القانون الجديد

غرامة مالية
غرامة مالية

وضع قانون الاستيراد والتصدير الجديد، عقوبات رادعة لمن تعمد نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة  داخل الجمهورية أو خارجها بغرامة تصل لـ ألف جنيه.

في هذا الصدد، نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:

 

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انخفاض أسعار السلع الرأسمالية في الصين

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قبل الحساب الضريبي.. الفرق بين السلع والخدمات

1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه أو القرارات المنفذة له.

 2-وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

 3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

 4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.

 ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.

 وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.

 وللعاملين بوزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون. 

 

قانون الاستيراد السلع المصدرة عقوبة قانون العقوبات سجل

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