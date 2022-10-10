انخفاض أسعار السلع الرأسمالية في الصين

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين، أن معظم السلع الرأسمالية التي تراقبها الحكومة الصينية سجلت أسعاراً أقل في أواخر شهر سبتمبر، مقارنة بمنتصف سبتمبر من هذا العام.

وأشارت نتائج البيانات التى اصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء فى الصين إلى أن من بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة، والتي تشمل أنابيب الصلب غير الملحومة، والبنزين، والفحم، والأسمدة وبعض المنتجات الزراعية المستخدمة بشكل رئيسي في المعالجة، شهدت 22 سلعة ارتفاعاً في أسعارها، في حين سجلت 23 سلعة أسعاراً أقل.

وارتفعت أسعار لحوم الخنزير فى الصين بنسبة 2.1 في المائة في أواخر سبتمبر، إلى 24.2 يوان (حوالي 3.4 دولار أمريكي) للكيلوجرام الواحد.

2000 تاجر شملتهم الدراسة

وتستند القراءة، التي تصدر كل 10 أيام، إلى دراسة استقصائية شملت ما يقرب من 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعات.