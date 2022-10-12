بلاش تنزل نسخة ويندوز 11 على جهازك.. اعرف الأسباب

يود العديد من المستخدمين تحميل نسخة ويندوز 11 “Windows 11” لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن الجهاز الخاص بهم يفتقر إلى الإعدادات اللازمة لتثبيته من ميكروسوفت لتثبيته.

وفقا للتقارير فإن 42٪ من المستخدمين حول العالم ليس لديهم جهاز مؤهل لتثبيت ويندوز 11، وهي إحصائية دقيقة بشكل خاص للأنشطة التجارية.

والحقيقة أن بعض المستخدمين لا يريدون التحويل إلى ويندوز 11 ، يختلف عن كثيرا عن المستخدمين الذين يريدون الترقية إلى نظام التشغيل الجديد ولكنهم لا يستطيعون القيام بذلك بسبب متطلبات نظام ميكروسوفت.

عدم قدرة المستخدمين على تثبيت ويندوز 11

وفقًا لمنظمة Lansweeper ، تفتقر 42.76٪ من أجهزة الكمبيوتر إلى معالج متوافق مع ويندوز 11، وفي العام الماضي ، تم اختبار 57.26٪ من الأجهزة، ومن من بينها ، يفتقر 14.66٪ إلى شريحة TPM ويفتقر 71.5٪ إلى المقدار الضروري من ذاكرة الوصول العشوائي، وتتطلب ميكروسوفت كليهما لكي يعمل ويندوز 11 بكفاءة.

وتكمن المشكلة بشكل كبير داخل الشركات التي تتردد في ترقية الهاردوير والمعالجات الخاصة بها، يستغرق الأمر 18 شهرًا في المتوسط ​​لتبني الشركة نظام تشغيل جديد ، وفقًا لدراسة أجرتها IDC . وأكد المسئول الاستراتيجي Roel Decneut أن هذه القضية خارجة عن سيطرة ميكروسوفت.