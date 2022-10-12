يخص الحرم المكي.. السعودية تعلن إنشاء أكبر مشروع بناء في التاريخ

أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن مشاريع تطوير وتوسعة الحرم المكي مستمرة وتكاليفها تجاوزت 200 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تعتبر أكبر مشروع بناء في التاريخ، وذلك وفقاً لتصريحات أوردتها صحيفة عكاظ.

وذكر الدكتور الربيعة في تصريحاته عن التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية؛ للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

ولفت الربيعة إلى النقلة النوعية التي شهدتها منظومة الحج والعمرة بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، وإيجاد حزمة من الخيارات والحلول المتنوعة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف.

