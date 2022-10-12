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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يخص الحرم المكي.. السعودية تعلن إنشاء أكبر مشروع بناء في التاريخ

السعودية - علم
السعودية - علم

أكد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن مشاريع تطوير وتوسعة الحرم المكي مستمرة وتكاليفها تجاوزت 200 مليار ريال، مشيراً إلى أنها تعتبر أكبر مشروع بناء في التاريخ، وذلك وفقاً لتصريحات أوردتها صحيفة عكاظ.

وذكر الدكتور الربيعة في تصريحاته عن التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية؛ للاستعداد لاستقبال الزيادات المتوقعة في أعداد المعتمرين والزوار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

ولفت الربيعة إلى النقلة النوعية التي شهدتها منظومة الحج والعمرة بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة، وإيجاد حزمة من الخيارات والحلول المتنوعة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف.
 

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السعودية وزير الحج والعمرة السعودي الحرم المكي البنية التحتية المعتمرين الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

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