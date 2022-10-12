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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة التنسيقية : إعفاء المصريين بالخارج من رسوم استيراد السيارات يشعرهم بالانتماء

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها على قرارات الحكومة اليوم بشأن السماح للمصريين بالخارج استيراد سيارة بدون دفع ضرائب ورسوم.

أشادت مرثا بقرار الحكومة لافتة إلي أن الاستجابة لمطالب المصريين  بالخارج تأخر وكان من المفترض أن يحدث منذ وقت طويل خاصة وأن الدولة هي المستفيد الأول في ظل تزايد الإقبال علي القرار وتسهيل الشروط والإجراءات الموضوعة .

كما نوهت عن أن المصريين بالخارج بحاجة إلي قرار وطني يشعرهم بنوع من الانتماء مشيرة بان القرار سوف يعود بالنفع الإيجابي علي الدولة نتيجة للإيداعات البنكية من المصريين المغتربين.

 واستكملت قائلة وبالتأكيد من المنطقي أنه سوف يعزز الاستفادة الإيجابية من خلال استغلال هذه القوة الاقتصادية المصرية الموجودة بالخارج في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة لا سيما محاولة الدولة في استقرار الوضع العام الاقتصادي مما يعمل علي توفير عملات أجنبية وخاصة الدولار الذي بدوره قادر علي إنعاش الحالة الاقتصادية ومن المتوقع أن القرار سوف يكون عامل لسد فجوة حاجة مصر للدولار كما أوضحت أن هذا يتماشي مع جهود الدولة وخطتها في ركل العجلة الاقتصادية للدولة في ظل إطلاق مؤتمر إقتصادي لمناقشة القرارات والرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية .

كما أعربت "وكيل لجنة الاتصالات" عن سعادتها في تطبيق الرقمنة وإدخال التكنولوجيا لدعم المشاريع و قرارات الدولة من حيث إطلاق موقع الكتروني يعمل علي تسهيل كافة إجراءات الاستيراد مما يعزز  رؤية الدولة وسعيها الدائم في بناء جمهورية رقمية جديدة واختتمت قائلة علي الحكومة أن تدرس كافة الاقتراحات الخاصة بتيسير الأوضاع للمصريين بالخارج.

المصريين بالخارج مجلس النواب تكنولوجيا المعلومات قرارات الحكومة ستيراد سيارة بدون دفع ضرائب

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